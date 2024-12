Tesla vagy BYD autók súlyos milliókkal olcsóbban? Nem lehetetlen, rengeteg magyar élt már a lehetőséggel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vállalati elektromos autó támogatási program új fordulatot vett: a BYD mellett a Tesla is felzárkózott a népszerűségi listán. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint, bár a kínai gyártó továbbra is őrzi vezető pozícióját, több más márka is versenyképes a piacon.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK