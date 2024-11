Forradalmi bejelentést tett a kínai BYD: mindent boríthatnak az autópiacon, ebbe beleremegnek az európai gyártók?

A kínai BYD bejelentette, hogy forradalmi újítással lép a piacra. A cég 2025-re tervezi új generációs Blade akkumulátorainak bevezetését, ami jelentős előrelépést jelenthet az elektromos autózás terén - számolt be a Reuters.

A CGTN kínai állami média beszámolója szerint a BYD komoly fejlesztéseket hajtott végre az elektromos járművek egyik kulcsfontosságú komponensében, az akkumulátorokban. Az új technológia, amelyet Blade Battery néven emlegetnek, egy kompaktabb kialakítású lítium-vas-foszfát akkumulátor, 2025-ben léphetnek vele piacra.

A vállalat elnöke, Wang Chuanfu kiemelte az új technológiájuk előnyeit.

A Blade Battery biztonságosabb, mint a jelenleg piacon lévő alternatívák, és nem gyullad ki

- nyilatkozta Wang. Ez a tulajdonság különösen fontos az elektromos járművek esetében, hiszen az akkumulátorok biztonsága kulcsfontosságú szempont a fogyasztók számára.

A BYD új akkumulátora nemcsak biztonságosabb, de méretét tekintve is előnyösebb a jelenlegi megoldásoknál. A kevésbé terjedelmes kialakítás lehetővé teszi teheti, hogy a jövőben az elektromos autók még hatékonyabban használják ki a rendelkezésre álló teret, potenciálisan növelve a járművek hatótávolságát vagy belső terét.

Az új generációs pengés akkumulátorok 2025-ös piacra dobása jelzi, hogy a BYD továbbra is az innováció élvonalában kíván maradni az egyre versenyképesebb elektromos járműpiacon. A fejlesztés nemcsak a cég saját járműveiben játszhat majd fontos szerepet, hanem potenciálisan más autógyártók számára is elérhetővé válhat, ezzel is hozzájárulva az elektromos mobilitás globális terjedéséhez.