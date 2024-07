Itt vannak a profi autóvezetők tanácsai a kánikulára: így vezess, hogy ne legyen baj

Nyár van. Sorra dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok és a tartós kánikula több téren is jelentős hatással van az autózásra. Mivel az előrejelzések alapján a meleg idő még sokáig velünk marad, az alábbi tanácsokkal szeretné segíteni az Autós Nagykoalíció az autósok mindennapjait.

„Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted!” Az Autós Nagykoalíció népszerű figyelemfelhívó-oktató nyárközepi témája természetesen nem lehet más, mint a kánikula.

Az emberi szervezetre jelentős hatással van a tartós kánikula. Ilyenkor szeretnénk a lehető legkevesebb időt tölteni meleg helyeken és ilyen az autónk is. Ha az életünk mindennapi problémái nem lennének elegendők, nyakunkba kapjuk a kibírhatatlan forróságot is. Sokak alvását is megzavarja az ilyen időjárás. Idegrendszerünk erre türelmetlenséggel, reakcióidő növekedéssel reagál. A figyelem nem kifejezetten a járművezetésre összpontosul, hanem arra, hogy elviseljük a meleget és minél előbb megszabaduljunk tőle. Legyünk tisztában megváltozott hangulatunkkal és képességeinkkel, amikor autóba ülünk és vezessünk ennek megfelelően!

Ne terheld túl a gépet!

Autónk hőszabályzása – legyen szó hagyományos, belső égésű, vagy elektromosan hajtott járműről – nagyon kényes egyensúlyú. Az ilyen extrém melegben nem lehet elvárni a megszokott hatékonyságot autóink hűtőrendszerétől. Ami máskor simán belefér, most könnyen túlterhelheti a rendszert, a túlmelegedő alkatrészek pedig károsodhatnak. Kíméljük a technikát, kerüljük a maximális teljesítmény kihasználását!

Elhasználod a téli gumit nyáron?

Anyagi szempontból jó stratégiának látszik az utolsó szezonos téli abroncsok egynyári elkoptatása. Ez azonban már egy átlagos nyári napon is növeli a fékutat, de ilyen melegben már jelentős a tapadásvesztés, ha téli gumikon van az autó. Ez természetesen nem csak lassításkor, de a kanyarokban is érezteti hatását. Aki ebben a kánikulában téli abroncsokat használ, fokozott óvatossággal, sokkal lassabban közlekedjen! Természetesen az alapállapot mindig az évszaknak megfelelő gumiabroncs használata, és ne feledjük: jobb egy szerényebb minőségű új abroncs, mint egy elhasználódott prémium!

Míg a levegő 35-40 fok közötti, az aszfalt akár ennek kétszerese is lehet, ami megváltoztatja a burkolat jellemzőit. Az olvadozó kopóréteg szintén veszélyes, ezen az sem változtat, ha jó minőségű nyári abroncsok vannak az autón.

De hát van klímám

Autóink légkondicionáló berendezéseit sem ilyen körülményekre tervezték, fennáll a túlterhelés veszélye. Az állandó üzem a nem tökéletes állapotban lévő klímarendszert gyorsan tönkre teheti, ezen kívül a csúcsra járatott klíma jelentős energiafogyasztást produkál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A klímahasználat egyébként sem jelenti azt, hogy csak azért, mert az autóban nincs melegünk, nincs ránk hatással a hőség. Legyünk tisztában azzal, hogy szervezetünk ugyanúgy igénybe van véve, legfeljebb ott és akkor nem érezzük ezt közvetlenül.

Fontos az akklimatizálódás is. Egy 22-24 fokosra hűtött utastérből egy pillanat alatt kilépni a 36-38 fokos napsütésre komoly stressz a szervezetnek, ezért érdemes érkezés előtt fokozatosan lejjebb venni, vagy akár kikapcsolni a klímát, illetve nem a megszokott, alacsonyabb hőmérsékleten tartani az utasteret. A légkondi más, komoly egészségügyi kockázatokat is rejteget, ha nincs megfelelően karbantartva, tisztítva a rendszer, ezért azt javasoljuk, hogy ha napját sem tudja, mikor fertőtlenítették a klímarendszert, semmiképpen se induljon hosszabb útra, pl. külföldi nyaralásra ilyen autóval.

Víz, üzemanyag és a „lerágott csontok”

Közlekedjünk bárhogyan is, mindig gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű innivaló, leginkább víz meglétéről. Nyáron is fontos, hogy ne centizzük ki az üzemanyag mennyiséget, mindig rendelkezzünk elegendő tartalékkal arra az esetre, ha dugóba kerülünk és emiatt vesztegelnünk kell!

Talán sokan unják már, de nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a napon álló autókban akár csak rövid időre is ott hagyott gyerekekre és házi kedvencekre. Ez rövid idő alatt is katasztrófához vezethet. Vigyázzunk magunkra és mindenki másra is!