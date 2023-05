Megbüntetnek, ha 50 helyett 51-gyel megyek? Végleg tisztázta a rendőrség az új traffi-szabályokat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A rendőrök eddig is, és ezután is alkalmaznak toleranciát a sebességmérésnél - jelentette ki Óberling József. A közlekedésrendészeti főosztályvezető szerint eddig sem azokra fókuszáltak a traffipaxok, akik 50 helyett 51-gyel mentek, és eztán is az extrém, a közlekedést veszélyeztető gyorshajtókra fognak vadászni.

