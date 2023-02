Ez most a legjobb használt kisautó a piacon: megvesznek érte egész Európában

A brit autóértékesítők meghatározó szakmai kiadványa, a Car Dealer magazin 2022-ben a Peugeot 208 és e-208 modellpárosnak ítélte oda az év legjobb használt kisautója címet. Az eredmény jól mutatja, hogy a Peugeot ezen a téren is hű a márka hagyományaihoz.

Alighogy 2019 márciusában bemutatkozott a második generációs Peugeot 208, záporozni kezdtek rá az elismerések. Felsorolni is nehéz volna az összes szakmai díjat, közönségszavazáson elért győzelmet és egyéb trófeákat, amelyekkel a konstrukció újszerűségét, kortárs esztétikumát, páratlanul széles hajtásláncválasztékát értékelte a nagyérdemű; a kitüntetések csúcspontjaként a modell 2020-ban elnyerte az Év Európai Autója címet.

Ma, közel négy évvel később a Peugeot 208 már akkor sem számít újdonságnak, ha formavilága ugyanolyan friss, mint bemutatkozásakor, az elektromos modellváltozat hajtásláncát pedig az évek során kétszer is aktualizálta a gyártó. A típus a mai napig Európa egyik legnépszerűbb új autója, életkorából adódóan azonban mostanra a használt járművek piacán is egyre nagyobb számban jelenik meg a modell.

A második generációs Peugeot 208 esetében a gyakorlati tapasztalatok igazolták a szakma előzetes várakozását. Ahogy James Baggott, a Car Dealer magazin főszerkesztője fogalmazott:

A 208-as hatásosan idézi ikonikus elődeinek szellemiségét; megjelenésével visszatérnek azok az idők, amikor a Peugeot-k a használtautó-piac egyik legstabilabb ajánlatának számítottak. Nagyon is megérdemelten győzött a szavazáson a típus.

A díjat odaítélő zsűri tagjait különösen lenyűgözte a Peugeot 208 takarékos benzin- és dízelmotorokból, valamint előremutató villanymotorból álló, széles hajtáslánc-választéka. Nagyra értékelték a modell általános kifinomultságát, valamint méltatták tetszetős formavilágát, amellyel még ma is kitűnik a forgalomból. Emellett természetesen a vételár, az üzemben tartási költségek és az értéktartás összességében igen pozitív mérlege is a Peugeot 208 mellett szóló érv volt.

A brit What Car? átfogó értékelésében igen kedvező képet festenek az autóról, amelynek erényeit így összegzik: „A korábbi 208-ashoz képest hatalmas előrelépés: sokkal jobban vezethető, motorjai pedig lenyűgözően takarékosak. Ha nem ragaszkodunk a nagy presztízsű névhez, könnyedén felveszi a versenyt jó néhány prémium alternatívával. Érdemes azonban vásárlás előtt kipróbálni, mert a különleges ergonómiájú iCockpit vezetői környezet – amin a kiváló körkörös kilátáshoz is hozzájárul – testalkattól függően megszokást igényelhet.”

A What Car? a Peugeot 208 viszonylag magas használtpiaci árfekvését is megemlíti: ez a legjobb indikátora annak, hogy akár háromévnyi használat után, a gyári garancia hatálya alól frissen kikerülve is milyen értékes ajánlatnak számít a típus.