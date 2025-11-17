2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
Megtakarítás

HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)

PR
2025. november 17. 05:00

A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről. Ezek fontos elemek, de önmagukban nem biztosítanak azonnali, kiszámítható és vitamentes anyagi védelmet minden élethelyzetben.

Nézzünk két példát a valós életből.

·        Váratlan haláleset – Lajos, 51 éves, két kisgyerekkel, 200 milliós értékpapírvagyonnal. Lajosra nem lehet mondani, hogy nem gondolkodott előre, hiszen jó pár évvel ezelőtt készített végrendeletet, melynek tartalmával felesége, Klára is tisztában volt. Váratlan halálát azonban 1,5 évig tartó hagyatéki eljárás követte, melyet súlyos likviditási űr és családi viták övezték. 

·        Cselekvőképtelenség – Péter, 85 éves, kezdődő demenciát diagnosztizáltak nála, jelentős – de nehezen hozzáférhető – vagyon felett rendelkezik. Fél, hogy mi lesz, ha nem tud már dönteni a saját és vagyona sorsáról. Szeretné, ha kórházi kezelése előre rögzített keretek között történne: az orvosi és ápolási költségek finanszírozásáról, az egészségügyi szolgáltató kiválasztásáról és felügyeletéről előre szeretne dönteni, mindezt a gyámhatóság elkerülésével.

Hogyan nyújt megoldást a Heritage Bizalmi Vagyonkezelés a fenti helyzetekre? Miért több egy professzionális vagyonkezelő, mint egy „bankár + biztosítás”?

Az első esetben hiába van végrendelet, a hagyatéki eljárás akár 1-1,5 évig is eltarthat, ami nem ritkán az értékpapír portfólió átmeneti hozzáférhetetlenségét is eredményezi. Nem meglepő, hogy sokaknak ez az időszak likviditási válságot okoz.

Ezzel szemben az APELSO-nál elérhető, célhoz kötött Heritage Bizalmi Vagyonkezelés azonnali, előre szabályozott segítséget nyújt a házastársnak és a kiskorúaknak, a portfóliót pedig felkészült szakértők fektetik be. Nincs „szívességből kezelt” családi számla, elakadó banki hozzáférés, döntési vákuum – van helyette előre rögzített befektetési stratégia, kiszámítható kifizetések, és nyugalom a legnehezebb pillanatokban is.

A második esetben Péter, még most teljes kontroll megtartása mellett dönthet a számára fontos feltételekről, a vagyonkezelőnek pedig törvényi kötelessége az akaratának végrehajtása.

Az APELSO-nál elérhető, célhoz kötött vagyonkezelési megoldások lehetővé teszik a vagyon átlátható, szabályozott és felelős keretek között történő kezelését, és a kifizetéseken túlmenő gondoskodási célok érvényesítését. A vagyon hosszú távú megőrzése és infláció feletti gyarapodása pedig egyszerre szolgálhatja az öngondoskodást és a családtagok biztonságát. Szükség esetén azonnali pénzügyi támogatás is rendelkezésre áll a rászoruló hozzátartozóknak.

Így lehet biztos családi védőhálót létrehozni - akár már 150 millió Ft-tól-, amely a családért dolgozik – ma, holnap és a következő generációkban is.  

