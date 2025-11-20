2025. november 20. csütörtök Jolán
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Itt a bejelentés, komoly drágulás jön a benzinkutakon: erről minden autósnak tudnia kell

Pénzcentrum
2025. november 20. 14:10

Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.

Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik - írja a holtankoljak.hu.

2025.11.20-án az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 600 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
