Nem adja fel Felipe Massa: 17 év után akar igazságot magának a volt Ferrari-pilóta
Felipe Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as Szingapúri Nagydíj körüli "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as világbajnokság győztesének - tudósított a BBC.
A londoni felsőbíróság csütörtöki döntése értelmében a korábbi Ferrari-pilóta kártérítési igénye megalapozott lehet, de a bíró elutasította azt a kérését, hogy hivatalosan is őt nyilvánítsák a 2008-as világbajnokság győztesének Lewis Hamilton helyett.
A brazil versenyző Bernie Ecclestone volt F1-vezér, a Formula 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ellen indított pert, állítása szerint egy "összeesküvés" miatt, amely megfosztotta őt a világbajnoki címtől. Massa körülbelül 64 millió font (mintegy 30 milliárd forint) kártérítést követel.
A 2008-as szingapúri futamon Massa vezetett, amikor Nelson Piquet Jr. szándékosan balesetet okozott, hogy csapattársa, Fernando Alonso előnyhöz jusson. A baleset után beküldött biztonsági autó ideje alatt a Ferrari elrontotta Massa kerékcseréjét, aki végül pont nélkül, a 13. helyen zárt, míg Hamilton harmadik lett.
A bíróság elutasította az alperesek azon érvelését, hogy az ügy elévült, mivel Massa csak 2023-ban szerzett tudomást olyan tényekről - Ecclestone egy interjújából -, amelyek segíthetik az ügyét.
Mr. Justice Jay bíró ugyanakkor úgy vélte, hogy a világbajnoki cím megítélésére vonatkozó kérelem "túlságosan beavatkozna a FIA azon jogába, hogy saját ügyeit irányítsa". Hozzátette: "A jelenlegi kereset természetesen nem írhatja át a 2008-as világbajnokság eredményét."
Massa üdvözölte a döntést, közleményében "nagy napnak" nevezte azt "számomra, az igazságszolgáltatás számára és mindenki számára, aki szereti a Formula 1-et", és megerősítette azon meggyőződését, hogy a baleset "ellopta tőle a világbajnoki címet".
A FIA közleményében kiemelte, hogy Massa keresetének egyes elemeit elutasították, és bár az ügy folytatódhat, az "jelentősen szűkített alapokon" történik.
