Sokan nem tudják, pedig ezt szigorúan tilos csinálni a magyar kertekben: súlyos bírság jár érte

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.
A férfi 2022-ben kezdett fémhulladék gyűjtésével foglalkozni, majd 2025 elejétől forgalomból kivont járműveket kezdett szétszerelni. Az értékesíthető alkatrészeket eladta, a megmaradt hulladékot pedig saját telkén és a szomszédos területen tárolta.
A járműbontás és a keletkező hulladék kezelése engedélyköteles tevékenység. A hulladékot kizárólag kijelölt lerakóhelyeken lehetne elhelyezni. A vádlott azonban sem a bontáshoz, sem a hulladékgyűjtéshez nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel.
Az ügyészség a férfit jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
2026-tól teljesen megszüntetik az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Új kötelező eszköz jön helyette.
Az elektromos autók terjedésével egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon az elektromos hajtás miatt erősebb elektroszmog éri-e a vezetőt és az utasokat.
Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.
Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat, Újpesten három csomópontban építik ki a rendszert.
Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól.
A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be.
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében.
