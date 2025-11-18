2025. november 18. kedd Jenő
Sokan nem tudják, pedig ezt szigorúan tilos csinálni a magyar kertekben: súlyos bírság jár érte
Autó

Sokan nem tudják, pedig ezt szigorúan tilos csinálni a magyar kertekben: súlyos bírság jár érte

Pénzcentrum
2025. november 18. 17:35

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.

A férfi 2022-ben kezdett fémhulladék gyűjtésével foglalkozni, majd 2025 elejétől forgalomból kivont járműveket kezdett szétszerelni. Az értékesíthető alkatrészeket eladta, a megmaradt hulladékot pedig saját telkén és a szomszédos területen tárolta.

A járműbontás és a keletkező hulladék kezelése engedélyköteles tevékenység. A hulladékot kizárólag kijelölt lerakóhelyeken lehetne elhelyezni. A vádlott azonban sem a bontáshoz, sem a hulladékgyűjtéshez nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel.

Az ügyészség a férfit jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja.
Címlapkép: Getty Images
#autó #hulladék #bűncselekmény #engedély #ügyészség #környezetszennyezés #vád #hulladékgazdálkodás

