Sokan nem tudják, pedig ezt szigorúan tilos csinálni a magyar kertekben: súlyos bírság jár érte

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.

A férfi 2022-ben kezdett fémhulladék gyűjtésével foglalkozni, majd 2025 elejétől forgalomból kivont járműveket kezdett szétszerelni. Az értékesíthető alkatrészeket eladta, a megmaradt hulladékot pedig saját telkén és a szomszédos területen tárolta.

A járműbontás és a keletkező hulladék kezelése engedélyköteles tevékenység. A hulladékot kizárólag kijelölt lerakóhelyeken lehetne elhelyezni. A vádlott azonban sem a bontáshoz, sem a hulladékgyűjtéshez nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel.

Az ügyészség a férfit jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja.