Itt a fájó bejelentés: brutálisan drágulnak az üzemanyagok szombattól, ezt nem láttuk jönni

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól, közölte a holtankoljak.hu.

A hétvégén szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2025.11.07-én még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 578 Ft/liter

Gázolaj: 584 Ft/liter A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést.

Címlapkép: Getty Images

