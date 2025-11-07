2025. november 7. péntek Rezső
Itt a fájó bejelentés: brutálisan drágulnak az üzemanyagok szombattól, ezt nem láttuk jönni

Pénzcentrum
2025. november 7. 11:32

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól, közölte a holtankoljak.hu.

A hétvégén szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025.11.07-én még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter

A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #árak #üzemanyag #gázolaj #drágulás #áremelés #benzinár #üzemanyagár #holtankoljak #nagykereskedelem

