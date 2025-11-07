A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
Itt a fájó bejelentés: brutálisan drágulnak az üzemanyagok szombattól, ezt nem láttuk jönni
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól, közölte a holtankoljak.hu.
A hétvégén szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól.
2025.11.07-én még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 578 Ft/liter
- Gázolaj: 584 Ft/liter
A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be.
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében.
A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.
Még mindig úgy veszik a magyarok, mintha ingyen osztanák: rengeteg használt kocsi érkezett az országba
Tizedével több használt autóra tettek magyar rendszámot októberben, mint egy évvel korábban ugyanekkor.
Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent.
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon. A lopások száma csökkent a tavalyihoz képest
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében.
Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban.
Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt.
Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható a hideg hónapokra való felkészüléshez.
Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.
A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,