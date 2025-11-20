2025. november 20. csütörtök Jolán
Kijev, Ukrajna - 2024. április 14: Skoda Octavia A8 új cseh autómodell logó szava közelről. Az Octavia egy 1996 vége óta gyártott kis családi autó.
Autó

Bárki kérhet milliós kedvezményt zsírúj autóra: itt a trükk, ami sok kereskedésben működik

Pénzcentrum
2025. november 20. 09:03

A magyar magánvásárlók jóval kisebb kedvezményekre számíthatnak újautó-vásárláskor, mint a flottás vagy céges ügyfelek, pedig évente körülbelül 40 ezer család dönt vadonatúj autó mellett. Most három népszerű modellnél tesztelték, mennyit lehet valójában alkudni a kereskedésekben magánemberként, és kiderült: a különbségek több millió forintra rúghatnak. A személyes egyeztetés pedig gyakran még tovább faraghat az árakon.

Évente mindössze mintegy 40 ezer család vesz új autót saját névre, és ők jellemzően jóval kevésbé kedvező ajánlatokat kapnak, mint a flottás vagy céges vevők. A vezess.hu most három népszerű modellre – Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Suzuki S-Cross – kért magánemberként egyedi ajánlatot több hazai kereskedéstől, hogy feltérképezze a valós alkupotenciált.

A Skoda Octavia Combi esetében a kereskedők elsősorban a kedvezményes Joy felszereltséget kínálták, 11,8 millió forint körüli áron, 100–120 ezer forintos egyedi engedménnyel. A magasabb szintű Essence változatnál már jóval kisebb volt a rugalmasság, de egy kereskedés így is 1,65 millió forintos kedvezményt adott: 15,1 millió helyett 13,45 millió forintos ajánlattal.

A Nissan Qashqai az egyik leginkább keresett modell a piacon, amit a nagy készlet is tükröz. A cikk szerint az értékesítők gyorsan reagáltak, és többen jelezték, hogy személyesen még jobb ajánlatot tudnak adni. A legnagyobb engedmény az Acenta kivitelre érkezett: a 13,64 milliós alapárból 2,75 millió forint kedvezményt adtak, így 10,89 millióért kínálták. A jobban felszerelt N-Connecta esetében 2,25 milliós engedménnyel 12,19 millió lett a legjobb ár.

A Suzuki S-Crossnál eleve alacsonyabb profitmarzs miatt kisebb mozgástér várható, de a kombinált hűség-, kereskedői és felszereltségi kedvezményekkel így is összejött 1,85 millió forint engedmény. A GLX automata modell a 11,8 milliós listaárról 10 millió forintra csökkent. A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy az üzembe helyezési és illetékterhek (200–300 ezer forint) sokszor még alkuképesek, és személyes egyeztetéssel további engedmények érhetők el. Az első évek gyors értékvesztése miatt érdemes alaposan utánanézni, mely modellek tartják jobban az árukat.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kedvezmény #suzuki #autóvásárlás #autópiac #nissan #skoda #újautó #autókereskedés

