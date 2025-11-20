A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett.
Bárki kérhet milliós kedvezményt zsírúj autóra: itt a trükk, ami sok kereskedésben működik
A magyar magánvásárlók jóval kisebb kedvezményekre számíthatnak újautó-vásárláskor, mint a flottás vagy céges ügyfelek, pedig évente körülbelül 40 ezer család dönt vadonatúj autó mellett. Most három népszerű modellnél tesztelték, mennyit lehet valójában alkudni a kereskedésekben magánemberként, és kiderült: a különbségek több millió forintra rúghatnak. A személyes egyeztetés pedig gyakran még tovább faraghat az árakon.
Évente mindössze mintegy 40 ezer család vesz új autót saját névre, és ők jellemzően jóval kevésbé kedvező ajánlatokat kapnak, mint a flottás vagy céges vevők. A vezess.hu most három népszerű modellre – Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Suzuki S-Cross – kért magánemberként egyedi ajánlatot több hazai kereskedéstől, hogy feltérképezze a valós alkupotenciált.
A Skoda Octavia Combi esetében a kereskedők elsősorban a kedvezményes Joy felszereltséget kínálták, 11,8 millió forint körüli áron, 100–120 ezer forintos egyedi engedménnyel. A magasabb szintű Essence változatnál már jóval kisebb volt a rugalmasság, de egy kereskedés így is 1,65 millió forintos kedvezményt adott: 15,1 millió helyett 13,45 millió forintos ajánlattal.
A Nissan Qashqai az egyik leginkább keresett modell a piacon, amit a nagy készlet is tükröz. A cikk szerint az értékesítők gyorsan reagáltak, és többen jelezték, hogy személyesen még jobb ajánlatot tudnak adni. A legnagyobb engedmény az Acenta kivitelre érkezett: a 13,64 milliós alapárból 2,75 millió forint kedvezményt adtak, így 10,89 millióért kínálták. A jobban felszerelt N-Connecta esetében 2,25 milliós engedménnyel 12,19 millió lett a legjobb ár.
A Suzuki S-Crossnál eleve alacsonyabb profitmarzs miatt kisebb mozgástér várható, de a kombinált hűség-, kereskedői és felszereltségi kedvezményekkel így is összejött 1,85 millió forint engedmény. A GLX automata modell a 11,8 milliós listaárról 10 millió forintra csökkent. A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy az üzembe helyezési és illetékterhek (200–300 ezer forint) sokszor még alkuképesek, és személyes egyeztetéssel további engedmények érhetők el. Az első évek gyors értékvesztése miatt érdemes alaposan utánanézni, mely modellek tartják jobban az árukat.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
2026-tól teljesen megszüntetik az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Új kötelező eszköz jön helyette.
Tényleg életveszélyes sugárzást bocsátanak ki az elektromos autók? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Az elektromos autók terjedésével egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon az elektromos hajtás miatt erősebb elektroszmog éri-e a vezetőt és az utasokat.
Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.
Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni
Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat, Újpesten három csomópontban építik ki a rendszert.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól.
Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről
A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be.
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
