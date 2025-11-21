Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Börtönbüntetéséről beszélt a teniszlegenda: "ez egy kínzás, nem tudtam, hogy bírom majd ki"
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
"Hallottam a sikolyokat, és nem tudtam, mik azok" - emlékszik vissza Boris Becker a Wandsworth börtönben töltött első éjszakáira a Guardiannek adott interjújában. A teniszlegendát 2022 áprilisában két és fél év börtönbüntetésre ítélték, mert fizetésképtelensége során nem vallotta be minden vagyontárgyát, hogy azokból hitelezőit kielégíthesse.
A bíróságról egyenesen a börtönbe szállították, ráadásul egy hosszú hétvége kezdetén, így három napig cellájába zárva kellett hallgatnia a körülötte zajló őrületet. "Az a péntek estétől kedd reggelig tartó időszak életem három legnehezebb éjszakája volt. Nem tudsz aludni, mert minden igaz. A börtönben az emberek öngyilkosságot követnek el, bántják magukat és megőrülnek. Ez a kemény valóság, amiről az ügyvédek nem beszélnek előre."
Becker új könyvében részletesen beszámol börtönélményeiről, és arról, hogyan talált nyugalomra viharos élete után. A korábbi csodagyerek, aki hat Grand Slam-címet nyert pályafutása során, elismeri, hogy a hírnév elborította, és sok hibát követett el. Hagyta, hogy olyan emberek vegyék körül, akik folyamatosan dicsérték, és hallgatott hízelgő tanácsaikra. Végül szörnyű árat fizetett gőgjéért.
Az első napok és éjszakák rémisztőek voltak. "Ez egy kínzás. Lehetetlen túlélni. Egy ketrecben vagyok egy csomó pszichopatával. Egyedül vagyok, elvesztem" - emlékszik vissza. A börtönben az idő az ember ellensége, mert az óra nagyon lassan ketyeg. Napi 22 órát egy apró cellában tölteni rendkívül nehéz.
Utólag azonban Becker úgy véli, jót tett neki, hogy hosszú időre megállt az élete. "Hogy igazán megértsem, mi történt velem korábban, összerakjam a történteket, az megkönnyebbülés volt. De ez nem történik egyik napról a másikra. Valódi felelősséget kell vállalnod, és a cellaélet megadja erre a lehetőséget."
A börtönrendszer hiányosságaira is rámutat: "Ezért van annyi visszaeső, aki újra és újra bűncselekményt követ el. Alaposan meg kell vizsgálnod önmagad, fegyelmezettnek kell lenned gondolataidban, és pozitív következtetésre kell jutnod. Akkor lehetséges a rehabilitáció - de minden veled kezdődik."
A börtönben töltött idő pozitív hozadékai közé tartozott, hogy megismerkedett a sztoicizmussal egy jóindulatú börtönőr, Andy Small segítségével. Később ő maga is sztoikus tanár lett, aki sorstársainak segített. "Ez hatalmas dolog volt számomra. Andy bízott bennem, és azt hiszem, beváltottam a reményeit. Most is sok könyvet olvasok, és a sztoicizmus filozófiáját ajánlom azoknak, akiknek problémáik vannak a szabad világban."
Becker szép pillanatokra is emlékszik a börtönből. 2022 nyarán kis tévékészülékén nézte a wimbledoni tornát, ahol korábbi tanítványa, Novak Djokovic menetelését követhette. A döntő napján a rabok az ajtókat verték, valahányszor Djokovic fontos pontot nyert. "Amikor Novak győzött és felemelte a karját, én is felálltam és felemeltem a karomat. A szárnyban kitört a zaj, hangosabban, mint valaha. A dörömbölés tíz percig nem állt meg. Két hétig tartott, míg megtanítottam nekik, hogy ez az én emberem, és most megértettem: felfogták. Ott álltam és sírtam."
Ma Becker és Lilian Milánóban élnek, és a volt teniszező keményen dolgozik, főként tenisz- és futballközvetítéseken az olasz televízióban. Végre megszabadult minden adósságától és illúziójától. "A sztoicizmus egyik jellemzője, hogy nem jósolhatod meg a jövőt. Igyekszem jó életet élni a feleségemmel és a családommal. Olaszország csodálatos ország, és az életem jelenleg jó."
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
