Börtönbüntetéséről beszélt a teniszlegenda: "ez egy kínzás, nem tudtam, hogy bírom majd ki"

Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.

"Hallottam a sikolyokat, és nem tudtam, mik azok" - emlékszik vissza Boris Becker a Wandsworth börtönben töltött első éjszakáira a Guardiannek adott interjújában. A teniszlegendát 2022 áprilisában két és fél év börtönbüntetésre ítélték, mert fizetésképtelensége során nem vallotta be minden vagyontárgyát, hogy azokból hitelezőit kielégíthesse.

A bíróságról egyenesen a börtönbe szállították, ráadásul egy hosszú hétvége kezdetén, így három napig cellájába zárva kellett hallgatnia a körülötte zajló őrületet. "Az a péntek estétől kedd reggelig tartó időszak életem három legnehezebb éjszakája volt. Nem tudsz aludni, mert minden igaz. A börtönben az emberek öngyilkosságot követnek el, bántják magukat és megőrülnek. Ez a kemény valóság, amiről az ügyvédek nem beszélnek előre."

Becker új könyvében részletesen beszámol börtönélményeiről, és arról, hogyan talált nyugalomra viharos élete után. A korábbi csodagyerek, aki hat Grand Slam-címet nyert pályafutása során, elismeri, hogy a hírnév elborította, és sok hibát követett el. Hagyta, hogy olyan emberek vegyék körül, akik folyamatosan dicsérték, és hallgatott hízelgő tanácsaikra. Végül szörnyű árat fizetett gőgjéért.

Az első napok és éjszakák rémisztőek voltak. "Ez egy kínzás. Lehetetlen túlélni. Egy ketrecben vagyok egy csomó pszichopatával. Egyedül vagyok, elvesztem" - emlékszik vissza. A börtönben az idő az ember ellensége, mert az óra nagyon lassan ketyeg. Napi 22 órát egy apró cellában tölteni rendkívül nehéz.

Utólag azonban Becker úgy véli, jót tett neki, hogy hosszú időre megállt az élete. "Hogy igazán megértsem, mi történt velem korábban, összerakjam a történteket, az megkönnyebbülés volt. De ez nem történik egyik napról a másikra. Valódi felelősséget kell vállalnod, és a cellaélet megadja erre a lehetőséget."

A börtönrendszer hiányosságaira is rámutat: "Ezért van annyi visszaeső, aki újra és újra bűncselekményt követ el. Alaposan meg kell vizsgálnod önmagad, fegyelmezettnek kell lenned gondolataidban, és pozitív következtetésre kell jutnod. Akkor lehetséges a rehabilitáció - de minden veled kezdődik."

A börtönben töltött idő pozitív hozadékai közé tartozott, hogy megismerkedett a sztoicizmussal egy jóindulatú börtönőr, Andy Small segítségével. Később ő maga is sztoikus tanár lett, aki sorstársainak segített. "Ez hatalmas dolog volt számomra. Andy bízott bennem, és azt hiszem, beváltottam a reményeit. Most is sok könyvet olvasok, és a sztoicizmus filozófiáját ajánlom azoknak, akiknek problémáik vannak a szabad világban."

Becker szép pillanatokra is emlékszik a börtönből. 2022 nyarán kis tévékészülékén nézte a wimbledoni tornát, ahol korábbi tanítványa, Novak Djokovic menetelését követhette. A döntő napján a rabok az ajtókat verték, valahányszor Djokovic fontos pontot nyert. "Amikor Novak győzött és felemelte a karját, én is felálltam és felemeltem a karomat. A szárnyban kitört a zaj, hangosabban, mint valaha. A dörömbölés tíz percig nem állt meg. Két hétig tartott, míg megtanítottam nekik, hogy ez az én emberem, és most megértettem: felfogták. Ott álltam és sírtam."

Ma Becker és Lilian Milánóban élnek, és a volt teniszező keményen dolgozik, főként tenisz- és futballközvetítéseken az olasz televízióban. Végre megszabadult minden adósságától és illúziójától. "A sztoicizmus egyik jellemzője, hogy nem jósolhatod meg a jövőt. Igyekszem jó életet élni a feleségemmel és a családommal. Olaszország csodálatos ország, és az életem jelenleg jó."