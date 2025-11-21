Elérkezett a nap, amire rengeteg magyar és lengyel várt: mostantól elkezdődik az igazi tél

Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os síszezon, miután Bukowina Tatrzańska ismét elsőként nyitotta meg kapuit a téli sportok szerelmesei előtt.

A lengyelországi Bukowina Tatrzańska síközpont idén is hű maradt hagyományához, és elsőként indította el felvonóját az országban. A "Ufo" névre keresztelt húzólift évről évre a szezon első működő felvonójaként vonul be a téli sportok történetébe.

A síközpont tulajdonosa elmondta, hogy a kivételesen kedvező időjárási körülmények – az alacsony hőmérséklet és a megfelelő páratartalom ritka kombinációja – lehetővé tette, hogy mindössze két nap leforgása alatt közel félméteres, tömörített hóréteget hozzanak létre a pályán. A felvonó elindítását követően azonnal megjelentek az első lelkes síelők is - jelentette a sielok.hu.

A nyitás egyelőre inkább szimbolikus jelentőségű, hiszen egy korongos felvonóról és egy mindössze 400 méter hosszú, 65 méter szintkülönbségű pályáról beszélhetünk.

A Podhale régió többi síterepén is intenzív előkészületek zajlanak, a hóágyúk teljes kapacitással működnek, bár a nagyobb központok csak december folyamán tervezik a hivatalos nyitást. Eközben a térség már az ünnepi szezonra hangolódik: Zakopane és Nowy Targ karácsonyi vásárokkal készül, ahol a látogatók kézműves termékeket, helyi specialitásokat és ünnepi dekorációkat találhatnak.

A podhalei síszezon hivatalos kezdetét követően a téli sportok szerelmesei hamarosan újabb lehetőségekkel gazdagodnak, ugyanis szombaton már egy másik régióban, Tylicz síterepén is elindulnak a felvonók. Az előrejelzések szerint a következő hetekben további síközpontok is megnyitják kapuikat, köszönhetően a folyamatosan működő hóágyúknak.