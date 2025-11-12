Súlyos árat fizethet, aki nem figyel erre vezetés közben: megütheti a bokáját!

Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség. Egy friss kutatás szerint csaknem minden második járművezető alábecsüli a megálláshoz szükséges távolságot, és sokan a követési távolságot is túl rövidnek tartják. A legkevésbé tájékozott korosztály a 35–44 éveseké, akiknek mindössze ötöde ismeri a vonatkozó szabályokat. A szakértők szerint elengedhetetlen a tudatosítás, különösen az őszi-téli időszakban.
A magyarországi járművezetők csaknem fele (47%-a) alábecsüli a nedves útviszonyok között, nagy sebességgel való vezetés esetén szükséges féktávolságot, vagy egyáltalán nincs is tisztában azzal, hogy ilyenkor hosszabb féktávolságra kell számítani - derül ki egy új, az Apollo Tyres Ltd. által szervezett kutatás eredményei szerint
A közlekedésbiztonsági szervezetek és a törvényhozó testületek azt javasolják, hogy kettőzzük meg az általános kétmásodperces követési távolságot az előttünk haladó járműtől, amikor nedves úton közlekedünk. Azonban az autótulajdonosok 44%-a úgy gondolja, hogy a négymásodpercesnél rövidebb követési távolság is elegendő, 3%-uk pedig egyáltalán nincs tisztában vele, hogy mekkora távolságot kell tartani. Ezen túlmenően mindössze a negyedük (25%) tudja, hogy nedves körülmények között a normál féktávolságot meg kell duplázni.
A 35 és 44 éves kor közötti autótulajdonosok alkotják azt a csoportot, amely a legkevésbé van tisztában a nedves úton való megálláshoz szükséges féktávolság hosszával, hiszen a felmérés szerint csupán 21%-uk ismeri a vonatkozó útmutatást.
„Ez a felmérés jól mutatja, hogy mekkora szükség van a folyamatos tájékoztatásra a megfelelő féktávolsággal kapcsolatban.” – mondta Yves Pouliquen, az Apollo Tyres európai, közel-keleti és afrikai kereskedelmi osztályának alelnöke. „Emellett arra is szeretnénk felhívni az autótulajdonosok figyelmét, hogy mindig ellenőrizzék a csereabroncsok nedves útfelületen való tapadási besorolását a vásárlás előtt, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a termék nem fogja cserben hagyni őket zord időjárási viszonyok között.
Tényleg életveszélyes sugárzást bocsátanak ki az elektromos autók? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Az elektromos autók terjedésével egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon az elektromos hajtás miatt erősebb elektroszmog éri-e a vezetőt és az utasokat.
Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.
Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni
Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat, Újpesten három csomópontban építik ki a rendszert.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól.
Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről
A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be.
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében.
A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.
Még mindig úgy veszik a magyarok, mintha ingyen osztanák: rengeteg használt kocsi érkezett az országba
Tizedével több használt autóra tettek magyar rendszámot októberben, mint egy évvel korábban ugyanekkor.
Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent.
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon. A lopások száma csökkent a tavalyihoz képest
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében.
