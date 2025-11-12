Súlyos árat fizethet, aki nem figyel erre vezetés közben: megütheti a bokáját!

A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség. Egy friss kutatás szerint csaknem minden második járművezető alábecsüli a megálláshoz szükséges távolságot, és sokan a követési távolságot is túl rövidnek tartják. A legkevésbé tájékozott korosztály a 35–44 éveseké, akiknek mindössze ötöde ismeri a vonatkozó szabályokat. A szakértők szerint elengedhetetlen a tudatosítás, különösen az őszi-téli időszakban.

A magyarországi járművezetők csaknem fele (47%-a) alábecsüli a nedves útviszonyok között, nagy sebességgel való vezetés esetén szükséges féktávolságot, vagy egyáltalán nincs is tisztában azzal, hogy ilyenkor hosszabb féktávolságra kell számítani - derül ki egy új, az Apollo Tyres Ltd. által szervezett kutatás eredményei szerint

A közlekedésbiztonsági szervezetek és a törvényhozó testületek azt javasolják, hogy kettőzzük meg az általános kétmásodperces követési távolságot az előttünk haladó járműtől, amikor nedves úton közlekedünk. Azonban az autótulajdonosok 44%-a úgy gondolja, hogy a négymásodpercesnél rövidebb követési távolság is elegendő, 3%-uk pedig egyáltalán nincs tisztában vele, hogy mekkora távolságot kell tartani. Ezen túlmenően mindössze a negyedük (25%) tudja, hogy nedves körülmények között a normál féktávolságot meg kell duplázni.

A 35 és 44 éves kor közötti autótulajdonosok alkotják azt a csoportot, amely a legkevésbé van tisztában a nedves úton való megálláshoz szükséges féktávolság hosszával, hiszen a felmérés szerint csupán 21%-uk ismeri a vonatkozó útmutatást.

„Ez a felmérés jól mutatja, hogy mekkora szükség van a folyamatos tájékoztatásra a megfelelő féktávolsággal kapcsolatban.” – mondta Yves Pouliquen, az Apollo Tyres európai, közel-keleti és afrikai kereskedelmi osztályának alelnöke. „Emellett arra is szeretnénk felhívni az autótulajdonosok figyelmét, hogy mindig ellenőrizzék a csereabroncsok nedves útfelületen való tapadási besorolását a vásárlás előtt, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a termék nem fogja cserben hagyni őket zord időjárási viszonyok között.