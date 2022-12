Berúgták az ajtót a kínai autók Magyarországon: tényleg ez az új ár-érték bajnok?

Több modelljét is harcba küldi a magyar piacon az MG, az angol márkát most a kínaiak élesztették újra, a stratégiájuk pedig egyértelmű: úgy ajánlanak korrekt autót, hogy közben lényegében minden vetélytárs alá ígérnek. De ez elég lesz a sikerhez? A Pénzcentrum a márka plug-in hibrid modelljét, az EHS-t tesztelte: többek között arra voltunk kíváncsiak, kell-e félni a kínai kocsiktól, és megnéztük, hozza-e az ígért fogyasztási számokat.

Felült a halott: a kínaiak tényleg megcsinálták, sikerrel élesztették újra az egykoron jobb napokat is látott MG-t, ami már a magyar piacra is betört. Méghozzá egy igen erős ajánlattal. Az alapmodell, a ZS tesztje még hátra van itt a Pénzcentrumon, de látatlanban annyit megelőlegezhetünk neki, hogy 6 699 000 forintos árával elég komoly kihívója lehet a magyarok kedvenc autóinak: a méretben is hasonló suzuki Vitara legkevesebb 300 ezer forinttal kerül többe alapáron, az S-Cross pedig - kimondani is meredek - 7,5 millió forintról indul a kereskedésekben. De tényleg komoly játékos lehet a kínai népautó? Hamarosan kiderül...

Ami miatt viszont ma összegyűltünk, az az MG eggyel magasabb kategóriát képvidelő modellje, az EHS ami egy plug-in hibrid városi terepjáró. Ami a kiviteleket illeti, sok választási lehetőség nincs: a konfigurátor szerint a Comfort és a Luxury változat elérhető, előbbi 15,4 míg utóbbi 16,6 millió forintba kerül. Ehhez még a fényezés jelenthet valamennyi pluszköltséget, ha nem elégszünk meg a fehérrel, illetve az "Exkluzív burgundi bőrkárpit" egy plusz 150 ezer forintos tétel.

Láthatóan egy Európában is emészhető autót szerettek volna csinálni, és meg kell hagyni sikerült is: ránézésre a prémium jegyeket is fel lehet rajta simerni. Igazából a Sanghai Automotive tervezői igyekeztek összemixelni azokat a formákat, amelyek a kontinensen már bejöttek: néhol egy kis BMW, az eleje kifejezetten Mazda, olykor a Volkswagen SUV-k is felsejlenek. Méretre a VW Tiguan, a Hyundai Tucson és a Peugeot 3008 kategóriájában harcol a piacon.

És itt jön a csavar: bár ha az EHS minőségével összességében nem is lehetünk teljesen elégedettek, de árban gyakorlatilag minden vetélytárs alá ígér. A KIA Sportage plug-in hibridje legkevesebb 18,2 millióba kerül most, a 3008-as PHEV 17,4 millióról indul, Tucsont 19 millió forint környékén lehet venni a felszereltségétől függően. Ehhez képest az MG-t mindennel telepakolva is 17 millió alatt ki lehet hozni a szalonból.

Az autó egy 1,5 literes turbóbenzinnel érkezik, és persze a villanymotorral, az összteljesítmény 258 lóerő, ami kell is egy ekkora szerkezetnek. Az akksiban 16,6 kWh-nyi áramot lehet tárolni, amivel papíron akár 50 kilométert is el tud menni, hogy ez mennyire igaz, az a menetpróbán kiderült:

Viszont ami nagy hátránya, hogy mindösszesen 3,7 kW a maximális töltési sebesség, miközben a konkurencia már a 7,4-et is tudja, sőt a 11-et is. Így pedig lényegesen több időbe kerül teletölteni az akksit.

A beltérben semmi kirívó: a tesztautóban a már említett, vörös műbőr kárpitozás volt, az ülések jól tartanak, kényelmesek, ennyi pénzért legyenek is azok - kicsit féltem, hogy a vörös bőr már-már túlzottan "olászos" lesz, de szerencsére pont sikerült a jó ízlés határain belül maradni. A belső összeszerelés sem hagy kivetnivalót, nincs nyekergés, kattogás, összességében az egész egy tisztes iparosmunka. A helykínálat teljesen korrekt, a panorámatető is sokat dob az összképen, a csomagtér pedig 450 liter, ami szintén nem kevés a kategóriában.

A 12,3 colos műszeregység és a 10,1 colos központi kijelző esetében sem lehet semmi drámairól beszámolni, bár a rendszer néha elég lassan reagál a központi egységen - de őszintén, mindez addig érdekel bárkit, ameddig a telefonról be nem jön az Android Auto, vagy az Apple CarPlay. Bár a kormányról sok funkció irányítható, egy nagyon fájó hiányosság mégis van:

a tempomat vezérlője. Az már nem fért fel a kormánykerékre, ehelyett alatta, bal oldalon kapunk egy kis kart, amivel vezérelhetjük a rendszert. Miért?!

Azaz biztos megszokás kérdése, de én a teszt alatt nem próbáltam ki a tempomatot, mert konkrétan látni is alig lehet, hogy merre kell billenteni a kart, ha mondjuk új sebességet akarok beállítani. Agyrém. A másik kivetnivaló az a kamerák minősége: mert bár egy 360 fokos rendszert kapunk, de azért 2022-ben ennél élesebb képet illene közvetíteni, hiába csak egy tolatókameráról beszélünk. A 3D-s nézet egyébként, a pixelháborút leszámítva teszi a dolgát, körbe lehet nézni, mi van a kocsi körül.

Összességében az MG EHS a hibái ellenére is egy erős versenyző lehet a magyar piacon, nem kell félni a kínai autóktól: bár akinek van 17 millió forintja egy új autója, annak a már jólismert márkák modelljei is beleférhetnek, mondjuk 19-ért, de ár-érték arányban kevés jobb ajánlattal találkozhatunk.