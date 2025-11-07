Elon Musk történelmet írt: elképesztő összegű fizetési csomagot kapott

A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros (760 milliárd font) értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.

A BBC beszámolója szerint példátlan méretű kompenzációs csomagot a szavazatok 75%-a támogatta a csütörtöki éves közgyűlésen, amit a jelenlévők hangos tapssal fogadtak. Musk, aki már jelenleg is a világ leggazdagabb embere, a következő 10 évben drasztikusan növelnie kell az elektromosautó-gyártó piaci értékét. Ha teljesíti a kitűzött célokat, több százmillió új részvényt kap jutalmul.

A potenciális kifizetés mértéke kritikákat váltott ki, de a Tesla igazgatósága azzal érvelt, hogy Musk elhagyhatja a vállalatot, ha nem hagyják jóvá a csomagot - és ezt nem engedhetik meg maguknak.

A bejelentést követően Musk a texasi Austinban tartott közgyűlésen táncra perdült, miközben a közönség a nevét skandálta. "Amibe most kezdünk, az nem csupán a Tesla jövőjének új fejezete, hanem egy teljesen új könyv" - mondta.

A Musknak a következő évtizedben teljesítenie kell több mérföldkövet, és nem kap fizetést a megállapodás szerint. Ha minden célt elér, több mint 400 millió további Tesla-részvényt kap, ami körülbelül 1 billió dollárt érhet, ha a vállalat piaci értéke elég magasra emelkedik.

A csütörtöki beszédében Musk az Optimus robotra helyezte a hangsúlyt, ami csalódást okozott néhány elemzőnek, akik azt szerették volna, ha inkább az elektromos járművek üzletágának fellendítésére koncentrál. Az Optimus, amelyet a vállalat 2022-ben mutatott be prototípusként, egy "autonóm humanoid robot", amely Musk szerint központi szerepet játszik majd a Tesla jövőjében.

A Tesla részvényei enyhén emelkedtek a kereskedési időn túl, és az elmúlt hat hónapban több mint 62%-kal nőttek. Az eladások azonban visszaestek, amióta Musk Donald Trump amerikai elnökkel szövetséget kötött - egy kapcsolat, amely idén tavasszal megromlott.

Ross Gerber Tesla-részvényes a BBC-nek elmondta, hogy Musk fizetési megállapodása "újabb példa az üzleti életben látható hihetetlen dolgokra". Gerber cége nemrég csökkentette Tesla-részesedését Musk "polarizáló személyisége" miatt, amely "lerombolta a márka értékét".

A Wedbush Securities elemzője, Dan Ives szerint Musk "a Tesla legnagyobb értéke", és úgy véli, hogy a vállalat mesterséges intelligenciára épülő értékelése most kezd kibontakozni.

Musk már korábban is a Tesla részvényeinek 13%-át birtokolta. A részvényesek korábban kétszer is jóváhagytak egy több tízmilliárd dolláros fizetési csomagot, ha tízszeresére növeli a vállalat piaci értékét - amit meg is tett. Egy delaware-i bíró azonban elutasította ezt a fizetési megállapodást, arra hivatkozva, hogy a Tesla igazgatósági tagjai túl közel állnak Muskhoz.

Az új fizetési csomagot több nagy intézményi befektető is elutasította, köztük a norvég állami vagyonalap és a CalPERS, az Egyesült Államok legnagyobb állami nyugdíjalapja. Musk és testvére, Kimbal, aki szintén a Tesla igazgatóságának tagja, mindketten szavazhattak a csütörtöki közgyűlésen.