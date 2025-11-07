A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
Elon Musk történelmet írt: elképesztő összegű fizetési csomagot kapott
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros (760 milliárd font) értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A BBC beszámolója szerint példátlan méretű kompenzációs csomagot a szavazatok 75%-a támogatta a csütörtöki éves közgyűlésen, amit a jelenlévők hangos tapssal fogadtak. Musk, aki már jelenleg is a világ leggazdagabb embere, a következő 10 évben drasztikusan növelnie kell az elektromosautó-gyártó piaci értékét. Ha teljesíti a kitűzött célokat, több százmillió új részvényt kap jutalmul.
A potenciális kifizetés mértéke kritikákat váltott ki, de a Tesla igazgatósága azzal érvelt, hogy Musk elhagyhatja a vállalatot, ha nem hagyják jóvá a csomagot - és ezt nem engedhetik meg maguknak.
A bejelentést követően Musk a texasi Austinban tartott közgyűlésen táncra perdült, miközben a közönség a nevét skandálta. "Amibe most kezdünk, az nem csupán a Tesla jövőjének új fejezete, hanem egy teljesen új könyv" - mondta.
A Musknak a következő évtizedben teljesítenie kell több mérföldkövet, és nem kap fizetést a megállapodás szerint. Ha minden célt elér, több mint 400 millió további Tesla-részvényt kap, ami körülbelül 1 billió dollárt érhet, ha a vállalat piaci értéke elég magasra emelkedik.
A csütörtöki beszédében Musk az Optimus robotra helyezte a hangsúlyt, ami csalódást okozott néhány elemzőnek, akik azt szerették volna, ha inkább az elektromos járművek üzletágának fellendítésére koncentrál. Az Optimus, amelyet a vállalat 2022-ben mutatott be prototípusként, egy "autonóm humanoid robot", amely Musk szerint központi szerepet játszik majd a Tesla jövőjében.
A Tesla részvényei enyhén emelkedtek a kereskedési időn túl, és az elmúlt hat hónapban több mint 62%-kal nőttek. Az eladások azonban visszaestek, amióta Musk Donald Trump amerikai elnökkel szövetséget kötött - egy kapcsolat, amely idén tavasszal megromlott.
Ross Gerber Tesla-részvényes a BBC-nek elmondta, hogy Musk fizetési megállapodása "újabb példa az üzleti életben látható hihetetlen dolgokra". Gerber cége nemrég csökkentette Tesla-részesedését Musk "polarizáló személyisége" miatt, amely "lerombolta a márka értékét".
A Wedbush Securities elemzője, Dan Ives szerint Musk "a Tesla legnagyobb értéke", és úgy véli, hogy a vállalat mesterséges intelligenciára épülő értékelése most kezd kibontakozni.
Musk már korábban is a Tesla részvényeinek 13%-át birtokolta. A részvényesek korábban kétszer is jóváhagytak egy több tízmilliárd dolláros fizetési csomagot, ha tízszeresére növeli a vállalat piaci értékét - amit meg is tett. Egy delaware-i bíró azonban elutasította ezt a fizetési megállapodást, arra hivatkozva, hogy a Tesla igazgatósági tagjai túl közel állnak Muskhoz.
Az új fizetési csomagot több nagy intézményi befektető is elutasította, köztük a norvég állami vagyonalap és a CalPERS, az Egyesült Államok legnagyobb állami nyugdíjalapja. Musk és testvére, Kimbal, aki szintén a Tesla igazgatóságának tagja, mindketten szavazhattak a csütörtöki közgyűlésen.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól.
Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről
A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be.
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében.
A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.
Még mindig úgy veszik a magyarok, mintha ingyen osztanák: rengeteg használt kocsi érkezett az országba
Tizedével több használt autóra tettek magyar rendszámot októberben, mint egy évvel korábban ugyanekkor.
Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent.
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon. A lopások száma csökkent a tavalyihoz képest
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében.
Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban.
Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt.
Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható a hideg hónapokra való felkészüléshez.
Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.