Upland, CA USA - 2023. június 19.: Az Uplandben található TESLA Delivery Center a Tesla által tervezett és gyártott elektromos járműveket támogatja egész Dél-Kaliforniában. A Tesla egy multinacionális autóipari és energetikai vállalat,
Autó

Elon Musk történelmet írt: elképesztő összegű fizetési csomagot kapott

Pénzcentrum
2025. november 7. 18:45

A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros (760 milliárd font) értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.  

A BBC beszámolója szerint példátlan méretű kompenzációs csomagot a szavazatok 75%-a támogatta a csütörtöki éves közgyűlésen, amit a jelenlévők hangos tapssal fogadtak. Musk, aki már jelenleg is a világ leggazdagabb embere, a következő 10 évben drasztikusan növelnie kell az elektromosautó-gyártó piaci értékét. Ha teljesíti a kitűzött célokat, több százmillió új részvényt kap jutalmul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A potenciális kifizetés mértéke kritikákat váltott ki, de a Tesla igazgatósága azzal érvelt, hogy Musk elhagyhatja a vállalatot, ha nem hagyják jóvá a csomagot - és ezt nem engedhetik meg maguknak.

A bejelentést követően Musk a texasi Austinban tartott közgyűlésen táncra perdült, miközben a közönség a nevét skandálta. "Amibe most kezdünk, az nem csupán a Tesla jövőjének új fejezete, hanem egy teljesen új könyv" - mondta.

Kapcsolódó cikkeink:

A Musknak a következő évtizedben teljesítenie kell több mérföldkövet, és nem kap fizetést a megállapodás szerint. Ha minden célt elér, több mint 400 millió további Tesla-részvényt kap, ami körülbelül 1 billió dollárt érhet, ha a vállalat piaci értéke elég magasra emelkedik.

A csütörtöki beszédében Musk az Optimus robotra helyezte a hangsúlyt, ami csalódást okozott néhány elemzőnek, akik azt szerették volna, ha inkább az elektromos járművek üzletágának fellendítésére koncentrál. Az Optimus, amelyet a vállalat 2022-ben mutatott be prototípusként, egy "autonóm humanoid robot", amely Musk szerint központi szerepet játszik majd a Tesla jövőjében.

A Tesla részvényei enyhén emelkedtek a kereskedési időn túl, és az elmúlt hat hónapban több mint 62%-kal nőttek. Az eladások azonban visszaestek, amióta Musk Donald Trump amerikai elnökkel szövetséget kötött - egy kapcsolat, amely idén tavasszal megromlott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ross Gerber Tesla-részvényes a BBC-nek elmondta, hogy Musk fizetési megállapodása "újabb példa az üzleti életben látható hihetetlen dolgokra". Gerber cége nemrég csökkentette Tesla-részesedését Musk "polarizáló személyisége" miatt, amely "lerombolta a márka értékét".

A Wedbush Securities elemzője, Dan Ives szerint Musk "a Tesla legnagyobb értéke", és úgy véli, hogy a vállalat mesterséges intelligenciára épülő értékelése most kezd kibontakozni.

Musk már korábban is a Tesla részvényeinek 13%-át birtokolta. A részvényesek korábban kétszer is jóváhagytak egy több tízmilliárd dolláros fizetési csomagot, ha tízszeresére növeli a vállalat piaci értékét - amit meg is tett. Egy delaware-i bíró azonban elutasította ezt a fizetési megállapodást, arra hivatkozva, hogy a Tesla igazgatósági tagjai túl közel állnak Muskhoz.

Az új fizetési csomagot több nagy intézményi befektető is elutasította, köztük a norvég állami vagyonalap és a CalPERS, az Egyesült Államok legnagyobb állami nyugdíjalapja. Musk és testvére, Kimbal, aki szintén a Tesla igazgatóságának tagja, mindketten szavazhattak a csütörtöki közgyűlésen.
Címlapkép: Getty Images
