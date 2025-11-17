2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Budapest
Fiatal férfi mutatja a kocsikulcsát. 25 év körüli, mosolygós kaukázusi férfi.
Autó

Autósok, figyelem! Nagyon fontos határidő közeleg, ezt nem szabad elfelejteni

Pénzcentrum
2025. november 17. 12:02

Félidejénél tart a november 2-án megkezdődött év végi kgfb-kampány. Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el a tavaly ilyenkor tapasztalt 32 800 forintos szinttől. Az eddigi átszerződők szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki a következő időszakra.

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az eddigi szerződésváltók közel kétharmada a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál és a Signalnál kötötte meg az új biztosítását. Az év végi kgfb-kampány alapvetően azokra az autókra vonatkozik, amelyeket 2010 előtt vásároltak jelenlegi tulajdonosaik.

Ennek megfelelően a márkamegoszlás tükrözi az akkori autóeladások összetételét: kampány keretében az Insuránál megkötött kötelező biztosítások 11 százaléka az Opel, 10-10 százaléka Suzuki és Volkswagen, 9 százaléka pedig Ford márkájú személygépkocsit érint. A leggyakoribb évjáratok közvetlenül a 2008-as válság előtt, 2003-2007 közötti öt évben kerültek forgalomba: erre az öt évjáratra vonatkozik a most megkötött kötelező biztosítások 60 százaléka.

Az év végi kampányban érintett mintegy 400 ezer személyautó üzemben tartói december 1-jéig választhatnak, hogy új kötelező biztosításra váltanak, vagy pedig jelenlegi szerződésüket folytatják a következő évben is. Ennek eldöntésében kiemelt szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott, úgynevezett indexdíjnak, amit a január 1-jei évfordulóval szerződőknek törvényi előírás alapján november 11-ig már meg kellett kapniuk. Ez az a díj, amihez képest a többi biztosító ajánlatát hasonlítani tudják.

Annak az érintettnek, aki nem kapta meg a díjértesítőt, érdemes mielőbb kapcsolatba lépni biztosítójával, vagy a szerződésben közvetítő alkuszával. Fontos tudni ugyanakkor, hogy aki e-kommunikációs kedvezménnyel kötötte meg a szerződését, már ne a postaládában, hanem e-mail fiókjában várja ezt a dokumentumot is

– javasolja dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

A díjak alakulása az egyes díjazási szegmensekben nagyon eltérő mintát követhet. Az eddigi szerződők többsége jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással. Ugyanakkor vannak olyanok, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén (különösen akkor, ha az elmúlt év során káreseményt okoztak). Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó közel két hét során.
Címlapkép: Getty Images
