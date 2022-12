Egyre többen autóznak így a benzinárstop eltörlése miatt: vajon megéri?

Hatalmasat ment az idei évben a közösségi autózás, de még így is példa nélküli volt a tegnapi nap Budapest elektromos autómegosztó szolgáltatójánál: 24 óra leforgása alatt a szokásoshoz képest mintegy 23%-kal növekedett meg a bérlések száma.

Az elmúlt évek töretlen fejlődése után (indulás óta megtízszereződött az autópark és megnégyszereződött a szolgáltatási terület) a tegnapi nap bebizonyosodott, hogy nagyon is számolnak a benzinárral a fővárosi gépjárműtulajdonosok és nagyon úgy tűnik, hogy már nem csak a környezettudatos sofőrök körében lesz népszerű a közösségi autózás, de minden olyan egyedülálló felnőtt vagy család számára is racionális választássá válik, ahol jelentősen megterheli a háztartások költségvetését a hirtelen megugró benzinár – írja



"Számításaink alapján nagyjából évi 9000 megtett kilométer alatt sokaknak szinte biztosan jobban megéri greengózni, mint saját autót fenntartani, és ez még inkább így lesz a jövőben a hatósági benzinár eltörlésével"– nyilatkozta Ádám Boglárka, a cég vezérigazgatója. "Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben az emberek még tudatosabb döntéseket fognak hozni közlekedési szokásaikkal kapcsolatban."



Az elmúlt időszak történései nem csak azt mutatták meg, hogy a magánfelhasználók körében népszerű a közösségi autózás, de azt is, hogy egyre több flottájától szabaduló (vagy annak használatát racionalizáló) vállalat is a közösségi közlekedés megoldása felé fordul. Ennek megfelelően tehát nem csak magánszemélyek, de olyan feszes és tervezett pénzügyi tervezéssel rendelkező cégek is nagy számban az elektromos autómegosztás mellett tették le a voksukat, amelyek nem akarják vagy nem tudják az elszállt költségeket beilleszteni a jövő éves tervezésükbe.