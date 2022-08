Megy az ügyeskedés a magyar benzinkutakon: így trükköznek az ársapkával

Csak egy hete módosítottak az üzemanyagok hatósági árának szabályozásán, máris megy az ügyeskedés. A G7 cikke szerint az ársapka miatt Magyarországon súlyosabb ellátási gondok vannak, mint a régió más országaiban, ezért a kutakon kénytelenek trükközni.

Versenyhátrányt jelent az alacsony ár a magyar benzinkutak számára, hiszen a nagykereskedők bárhol eladhatják a gázolajat, mivel annyira nagy a túlkereslet. Nyilván nem oda szállítják majd le, ahol a legalacsonyabb áron tudnák csak értékesíteni az árszabályozás miatt - írja a lap. Emiatt régiónkban a legnehezebben valószínűleg a magyar kutasok jutnak dízelhez. Az ársapka részleges eltörlése nem indította és nem is indíthatta be a tavasszal elakadt importot.

Általánosságban ott van lehetőség korábban kilépett szállítót visszacsábítani, ahol csak piaci áron értékesítenek a lapnak nyilatkozó kutasok szerint. Ezek azok a kutak, amelyek elsősorban a teherautók kiszolgálására szakosodtak, ahol úgynevezett nagynyomású pisztolyok vannak, hiszen a szabálymódosítás szerint most már lényegében az összes teherautó piaci árat fizet. Azok a töltőállomások is próbálkozhattak, amelyek szolgálnak ki ugyan lakossági ügyfeleket, de van nagynyomású pisztolyos kútjuk is, ha vállalták, hogy az új beszállítótól vett üzemanyagot csak ilyen kúton értékesítik. Ez azonban nem túl nagy mennyiség, ahhoz biztosan kevés, hogy az egyre több helyen jelentkező ellátási zavarokat kezelje.

A lap úgy tudja, hogy emiatt kialakult egy féllegális megoldás is a piacon arra, hogy a kutak többletüzemanyagot szerezzenek: ha egy kút több nagykereskedővel is kapcsolatban áll, akkor elég nehéz visszakövetni, hogy mikor melyik partnertől vett üzemanyagot értékesítette - ezt használják ki egyesek úgy, hogy a Mol felé jelentik le a 480-as értékesítéseket, és a másik kereskedő felé a piacit. Így tudnak a magyar cég mellett máshonnan is vásárolni.

Nemcsak a kutakon megy a trükközés

A múlt szombaton bejelentett intézkedés nagy ösztönzést teremtett a csalásra a lap szerint. A magyar üzemanyagpiacra nem volt jellemző az elmúlt évtizedben rendszerszinten az ügyeskedés, viszont a 480 és a piaci ár közötti hatalmas különbség megint visszahozta ezt a régebben jellemző, „szemesnek áll a világ” megközelítést – mondta el egy piaci szereplő. Az ágazat működésére rálátók szerint a kisebb egyedi esetek mellett könnyedén nagyobb, rendszerszintű csalások is előfordulhatnak.

A kedvezményes árra jogosultak köréből most kiszorult vállalkozások ugyanis tényleg rengeteget spórolhatnak, ha sikerül valahogyan a piaci ár alatt üzemanyaghoz jutniuk. Már a legutóbbi szabályváltozás előtt is lehetett hallanni olyan történetet, hogy keresztbeszámlázásokkal 50 forintos szolgáltatási díjért adott el kiskereskedő nagy mennyiségben helyi vállalkozónak úgy üzemanyagot 480 forintért, hogy a vevő nem lett volna jogosult az alacsonyabb árra - írja a lap.