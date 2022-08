Jöhet a horror a benzinkutakon: több száz forinttal is többe kerülhet a héten a tankolás

Több százezer magyarnak ért véget a hétvégén az árcsökkentett benzin korszaka, őket csúnya meglepetés érheti a kutakon.

15-20 forinttal is emelkedhet a benzin és a gázolaj világpiaci ára, vagyis még ezzel a teherrel is szembe kell nézniük azoknak, akik szombat dél óta kikerültek az ársapka védelme alól - írja heti előrejelzésében a Holtankoljak.hu. Mint írják, a forint ismét gyengült az euróval szemben, ez pedig a többi közt azt eredményezi, hogy a benzin és a gázolaj is többe fog kerülni.

Erre még az is rájön, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára a múlt héten 97 dollárról egészen 110-ig rakétázott, és persze ez sem tesz jót az áraknak. Megjegyzik azt is, hogy a szombati, rendkívüli kormányinfón kihirdetett rendelkezések értelmében több százezer autó került ki az ársapka alól: a céges autókba immár a világpiaci áron lehet csak tankolni. Szombaton mi is írtunk arról, hány autót érinthet az ársapka alól való kikerülés, ezt a cikket itt tudod elolvasni: