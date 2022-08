Ennyit a nagy szigorításról: még mindig olcsón tankolhatnak a külföldiek Magyarországon

Hiába zárta ki a kormány már korábban a külföldieket a benzinárstopból, a gyenge forint miatt még mindig megéri a külföldieknek Magyarországra tankolni a piaci árakon is. Közben a kormány egyelőre nem módosította azt a rendeletet, amely 480 forintban maximalizálta a nagykereskedelmi árakat, így az import sem valószínű, hogy újra indul.

Bár a kormány a hétvégén módosított a benzinárstop-szabályokon, így már csak magánszemélyek által üzemeltetett autókba lehet 480-ért tankolni, a szakemberk szerint ez a lépés sem fogja megindítani az importot. A helyzeten az sem segít, hogy úgy tűnik, a kormány elfelejtette módosítani azt a rendeletet, amely a nagykerárat is 480 forintban maximalizálta.

Import üzemanyagra viszont igencsak szükség lenne, mert az augusztus még a vártnál is nehezebb időszak lesz, hiszen leáll a Dunai Finomító is, várhatóan több hétig karbantartás lesz, nem fognak teljes gőzzel termelni.

A tervek szerint az üzemek fokozatosan indulnak újra, jelentős részük már szeptemberben, míg egy kisebb részük október végén, a karbantartás második üteme után - mondta korábban Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója. Bár tartalékolni kellene, de az sem ment rendesen az árstop miatt megnövekedett kereslet miatt, úgyhogy az ország stratégiai készleteihez is hozzá kell nyúlni.

A Kormányinfón elhangzott, hogy augusztusban összesen 184 millió liter dízel- és gázolajat szabadítanak fel a készletekből. Gulyás Gergely elmondása szerint nem szeretnének változtatni a hatósági árakon, a lehető leghosszabb ideig szeretnék fenntartani a benzinárstoppot. Tekintettel arra, hogy a hazai készletek kb. 90 napra elegendőek, és a Mol-nak is vannak tartalékai, elméletileg nem kell hiánytól tartani - hasonlóképp nyilatkozott a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is. Viszont Grád Ottó szerint az új szabályok az importhelyzeten sem segítenek:

A független importőr továbbra sem fog üzemanyagot Magyarországra szállítani, hiszen az számára továbbra is csak veszteséges értékesítést jelentene, legfeljebb a változás annyi, hogy nem olyan nagymértékű a veszteség, mint eddig volt

– mondta a főtitkár.

A gyenge forint miatt a piaci ár is megéri

Jelentős probléma volt a közelmúltig a benzinturizmus is, hiszen a környező országokban jóval drágább volt az üzemanyag, mint a 480 forintos hatósági ár. Ezt orvoslandó a kormány első körben annyiban szigorított, hogy csak magyar forgalmis járművek tankolhatnak árstoppos üzemanyagot, a külföldieknek piaci árat kell fizetni - na, meg azoknak is, akik kannába, vagy rendszám nélküli járműbe tankolnak. Ez múlt péntektől a benzin esetében literenként átlagosan 692,9 forint, míg a gázolaj literje átlagosan 737,9 forintot jelent.

Igen ám, de a rendszer még így sem küszöbölheti ki teljes mértékben az üzemanyagturizmust, ennek pedig a harmatgyenge forint az oka.

Hiába tankolhat ugyanis egy osztrák rendszámú kocsi csak piaci áron Magyarországon, ha a tulajdonos euróban fizet, sokkal jobban jár, mintha az otthoni átlagáron tankolna. Ugyanez a helyzet Szlovákiával is, valamint a Holtankoljak.hu nemzetközi összesítése alapján Horvátországból is megérheti átjönni tankolni a határ mellől - utóbbi országban még nem euró van, de egyébként a kuna árfolyama már ahhoz van rögzítve, jövőre pedig már ott is euróval fizethetnek a magyarok.

Ahogy az ábrán látható, a környező országok közül, euróra váltva csak a háborús Ukrajnában olcsóbb a benzin, mint nálunk, Szlovéniában kb. hasonló átlagárak vannak (de egy újabb forintbeszakadás akár nekik is kedvezhet), és Romániából és Szerbiából sem érheti meg annyira átugrani tankolni: ha valaki közel lakik a határhoz, 4 eurócentet, azaz kb. 16 forintot spórolhat literenként.

Azonban Szlovákiában már más a helyzet: ők az összesítés szerint kb. 20 centet, azaz durván 80 forintot spórolhatnak literenként még a magyar piaci árral is. Ha valaki Ausztriából jönne át piaci áron tankolni, az több mint 120 forintot takarítana meg literenként a benzinen. A dízel esetében nem ennyire markáns az eltérés, de az osztrákok így is kb. 80 forintot spórolnának literenként a magyar piaci áron, a szlovákok pedig kb. 40-et.

Ha pedig a forint újból beugrik a szakadékba, és már inkább 410 felett lesz az euróárfolyam, akkor természetesen a határ mentén élőknek méginkább megérheti átjárni tankolni Magyarországra.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA