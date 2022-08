Borzasztó veszélyes így kijátszani a benzinárstopot: kórházba kerülhet, aki nem figyel

Szombaton jelentették be, hogy mostantól nem mindenki tud 480 forintért tankolni: a kormányrendelet szerint ugyanis szombat dél óta csak a magántulajdonú, a mezőgazdasági gépjárművek és a taxik élhetnek az olcsóbb üzemanyaggal. Ez pedig egyenes út ahhoz, hogy az emberek elkezdjenek kiskapukat keresni, kijátszani a rendszert. Az első dolog pedig, ami az ember eszébe jut, hogy leszívja az olcsóbb benzint és a céges autóba tölti.

Szombat délben érvénybe léptett az a kormányrendelet, miszerint mostantól a céges autókba már csak piaci áron tudunk üzemanyagot vásárolni. Ez pedig megközelítőleg országszerte 800 ezer gépjárművet és tulajdonosaikat érinti, akik érthető módon most megpróbálnak alternatív megoldásokat keresni. És miután hónapok óta kannába se lehet tankolni kedvezményes áron sokaknak elkezdtek gondolkodni azon, hogyan is lehetne kijátszani a rendszert. Egyesek azon töprengenek, hogy átiratják a céges autójukat a saját nevükre, ezzel trükközve. Másoknap viszont már egy sokkal veszélyesebb megoldás ugrik be először, amivel elkerülhetik az átiratás költségeit és procedúráját: magánhasználatban lévő autójukat megtankolják, majd leszívva a benzint azt áttöltik a céges autóba.

A kedvezményes áron megvásárolt benzint saját kocsiból gumicsővel leszívni pedig az újabb típusú autók esetében, már nem úgy megy, mint korábban – persze nem lehetetlen. Az általunk megkérdezett autóipari szakértő elmondása szerint a személyautók hátsó ülése alatt van az üzemanyagtank. Ha az ülést kiszedjük, ott van a szintjelző, ami 4 csavarral egyszerűen kiszedhető, és onnan leszivattyúzható a benzin. Viszont életveszélyes mutatvány.

A gázolaj ugyanis erősen mérgező anyag, így akár már a belégzése, vagy a szánkba kerülése is egészségügyi problémákat okozhat. A healthline.com figyelmeztet mindenkit, hogy a lenyelése súlyosan árosíthatja a létfontosságú szerveinket, így nem éri meg ezzel próbálkozni.

A benzinmérgezés tünetei

Ha mindennek ellenére megpróbálkoznánk ezzel a trükkel, akkor sajnos előfordulhat, hogy lenyeljük az üzemanyagot. Ha ez megtörténik a következő tünetekre számíthatunk:

nehéz légzés

torokfájás, vagy égető érzés a torkunkban és a nyelőcsövünkben végig

hasi fájdalom, görcsök

hányinger, hányás, ami könnyen véres is lehet

véres széklet

szédülés

látásvesztés

rendkívüli fáradság

gyengeség

eszméletvesztés

Ha szerencsénk van, akkor csak a bőrünkkel érintkezik a méreg, de ebben az esetben is a bőrpíron és az irritáción túl égési sérüléseket is okozhat. A lenyelése pedig a fenti tüneteken túl a szerveinket is károsíthatja, ha pedig nagyobb mennyiségben nyeljük le akár bele is halhatunk. Így, ha nagyobb mennyiségben nyeltük le jobb, ha azonnal kórházba megyünk, de ha csak néhány cseppet nyeltünk le, akkor nem lesz komoly bajunk.

Ezt tegyük, ha benzint nyeltünk

Mindegy, hogy egészen kis, vagy esetleg nagyobb mennyiség került a szervezetünkbe jobb, ha pár óvintézkedést mindenképpen betartunk. Először is fontos tudni, hogy a szervezetben lévő benzin hatással lehet a szívünkre és az agyunkra és – ahogyan már fent is írtuk – nagyobb mennyiségben látásvesztést is okozhat. Figyelmeztet az autoportal.com.

Ha mégis véletlen lenyeltünk valamennyit - akár a legkisebb mennyiséget is - semmiképpen se gyújtsunk rá, vagy dohányozzunk legalább 24 órán keresztül. Inkább öblítsük ki szájvízzel a szánkat és igyunk némi gyümölcslevet, hogy tompítsuk az ízét. Ráadásul gyorsabban áthalad a szervezetünkön, mintha vízzel öblítenénk le.

Teljesen normális, ha az emésztőrendszerünkben kellemetlen érzést érzünk: gyomorégést, hányingert, vagy állandóan büfögnünk kell. A szervezetből ugyanis a benzin gáz formályában távozik, így a büfögési inger teljesen normális. A szénsavas üdítőket azonban kerüljük el teljesen, hiszen csak rontani fognak a helyzeten. Azon se kell meglepődni, ha kihányjuk a lenyelt méreganyagot, egészen addig, amíg véres nem lesz a hányadék. Azoban eszünkbe ne jusson meghénytatni magunkat, hiszen a köben belélegzett benzingőz sokkal kártékonyabb lehet a szervezetünkre. A belégzése ugyanis akár tüdőödémát is okozhat.

Persze a legegyszerűbb az, ha elkerüljük a tankból való benzinleszívást, hiszen ezzel tudunk a legkisebb kárt okozni a szervezetünkben. Ha azonban mindezek ellenére mégis megpróbálkoznánk vele mindenképpen legyen mellettünk valaki, aki tudja hívni a mentőket, vagy be tud minket vinni a legközelebbi kórházba.