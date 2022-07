Céges autó átírása magánszemélyre: így még kijátszható az árstop korlátozása

Gulyás Gergely a szombati rendkívüli kormányinfó keretei között jelentette be, hogy ma déltől tovább szűkült azoknak a száma, akik igénybe vehetik a hatósági áras üzemanyagot. A kancelláriaminiszter a döntést azzal indokolta, hogy a százhalombattai kőolajfinómító karbantartása elkezdődött, ezért nem lehet fenntartani a továbbiakban a benzin-árstoppot. A bejelentés értelmében még kevesebben fognak tudni olcsóbban tankolni, ami komoly gondot is okozhat egyes cégek pénztárcájának. Az árstop pedig még hónapokig velünk lesz, így sokaknak megfordult a fejében, hogy hogyan és milyen költségekből tudják átíratni a céges autójukat.

A kancelláriaiminiszter, Gulyás Gergely szombat délelőtti bejelentése, miszerint mostantól nem érvényes az üzemanyag-árstop a nem természetes személyekre, illetve a 7,5 tonnanal nehezebb gépjárművekre sokakban aggodalmat keltett. Ez pedig érthető, hiszen rengetegen vették meg az autójukat a cégük nevére, hiszen eddig az kedvezőbb konstrukciókat biztosított.

Azonban szombat dél óta már teljes árat kell fizetni, ráadásul nem rég a cégautóadót is megemelték. Így, miután az illetékfizetési kötelezettség, valamint az adó mértéke céges és magánszemélyként történő vásárlás esetén is megegyezik sokan kezdtek el azon a megoldáson gondolkodni, hogy hogyan tudják a céges autójukat a saját nevükre íratni, és ez pontosan mennyibe is kerül. Az ötlet adott, de vajon tényleg megéri a sok macera és a pénz? Egyáltalán mennyi időbe telik, mi kell hozzá? Ezekre kerestük most a választ.

Az autó átírásának menete

Az első és legfontosabb dolog, hogy ha magánszemélyként szeretnénk használni a céges autónkat és a nevünkre akarjuk íratni azt, hogy először meg kell vásárolnunk. Csak és kizárólag akkor tudjuk megkezdeni az átíratás folyamatát, amit minden esetben a tulajdonosnak kell kezdeményeznie.

Az autó átírás során bejegyzésre kerül a gépjármű nyilvántartásba a tulajdonjog-változás és új törzskönyvet állítanak ki az új tulajdonos adataival. Az autó átírás elindítását a tulajdonos vagy az ő képviselője (azaz, ha egy sima kft-ről beszélünk, ahol egy tulajdonos van, akkor ő, vagy adott esetben mi) vagy a meghatalmazottja végezheti. Az autó átírás díjköteles eljárás, amelynek költségeit fizethetjük készpénzátutalással, bankkártyával vagy készpénzzel.

Az autó átírás hol történik?

A lakhely szerinti illetékes Járási Hivatalnál vagy a Kormányablakokban (autó átírás okmányiroda látogatásával egyszerűen megtehető). A koronavírus járvány miatt már online autó átírás ügyintézésre is van lehetőségünk.

Mi kell az autó átírásához?

Tulajdonjog megszerzését igazoló okirat;

A forgalmi engedély és a törzskönyv illeték megszerzésének igazolása;

Új rendszámtábla esetén a rendszámtábla igazgatási díjának befizetéséről szóló igazolás;

Az autóhoz korábban kiadott új vagy régi típusú forgalmi engedély.

Milyen igazolásokra lesz szükségünk az autó átírása során?

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről/mentességéről szóló igazolás;

Előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat;

A vagyonszerzési illeték megfizetését / az illetékmentességet tanúsító igazolás (pl. egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházása esetén házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat);

Szegélyazonosságot igazoló okmány (SZIG, útlevél, jogosítvány);

Képviselet esetén meghatalmazás;

Amennyiben a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt: közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta;

Céges autó átírás esetén: a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat;

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetén az autó átíráshoz kell: a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása; bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okirat.

Mennyi időt vesz igénybe az autó átírás?

Szerencsére az autó átírására nem kell sokat várni, így ilyen szempontból megérheti, ha nem céges autóként használjuk a továbbiakban. Az autó átírás ügyintézési ideje 21 nap, de sommás eljárás esetén ez 1-8 napra is lerövidíthető.

Egyéb, lényeges tudnivalók az autóátírásról

Ha a kérelmező nem tudja felmutatni a gépjármű-felelősségbiztosítás vagy a jármű műszaki alkalmasságát, akkor nem állíthatnak ki forgalmi engedélyt. A statisztikai számjele alapján főtevékenységként gépjármű, jármű, pótkocsi és mezőgazdasági gépek forgalmazására jogosult járműkereskedő a Magyarországon már forgalomba helyezett használt jármű értékesítése céljával történő megvásárlása esetén pedig először a kereskedelmi célú járművet nyilvántartásba veszik, de ekkor forgalmi engedélyt nem állítanak ki rá és a törzskönyvét visszavonják.

A jármű tulajdonjogában keletkezett változást előzetes eredetiségvizsgálat nélkül is jelölni kell, ha annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

Az autóátírás költségei

Törzskönyv illeték: 6.000 Ft;

Forgalmi engedély illeték: 6.000 Ft;

Igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár esetében: 4.800 Ft;

Az autó átírás költségei speciális esetben

Pótkocsi autó átírás: 2.500 kg alatti össztömeg esetén 9.000 Ft, afölött 22.000 Ft. Használati, haszonélvezeti, üzembentartói jog esetén a vagyonszerzési 25%-át kell megfizetni. Ha a tulajdonjoggal egyetemben más jog is átírásra történik, a tulajdoni jog után fizetendő az illeték.

Ha bármilyen jogot hányados arányban szerzünk meg, a költségek is azonos arányban terhelik a tulajdonosokat.

Illetékmentesség vonatkozik az új tulajdonosra akkor is, ha a vagyonszerző (a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg) külföldi kivitel céljából „Z” betűjelű ideiglenes rendszámot kér – addig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri, vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

Ők mentesülnek az autó átírás költségeitől

Az autóátírás esetében illetékmentesség vonatkozik a környezetkímélő gépkocsikra, az autóbuszokra, nyerges vontatókra, tehergépjárművekre, a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékjogának gazdálkodó szervezet általi megszerzésére. Ezen felül annak se kell illetéket fizetnie, aki gépjárműkereskedéssel foglalkozik.