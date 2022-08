50 liter olcsó benzin, naponta egyszer: törvénysértő lenne a korlátozás a Mol kutakon?

Naponta csak egyszer lehet hatósági áras benzint tankolni a Mol kutakon, maximum 50 litert. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja az RTL Híradónak arról beszélt: megítélése szerint törvénysértő a korlátozás, nem tud olyanról, hogy máshol lenne példa ilyesmire.

Jogszabályban nincs arra lehetőség, hogy egy kút maga döntsön arról, hogy akinek jár hatósági áras üzemanyag, annak mégsem adnak - véli a szakértő. Azt azonban elképzelhetőnek tartja, hogy rengeteg helyen bevezetnek mennyiségi korlátozást, sok helyen pedig már van is.

Gépész László szerint az sincsen rendben, hogy az egyéni vállalkozóknak piaci árat kell fizetniük, ha számlát kérnek. A törvény ugyanis nem tesz abban különbséget, hogy valaki kér számlát vagy nem. Egyetlen egy dolgot kellene vizsgálni, hogy természetes személy vagy nem. Márpedig az egyéni vállalkozó természetes személy akkor is, ha eszik, akkor is, ha alszik, akkor is, ha számlát kér, akkor is, ha nem kér számlát, magyarázta.

Én nem tudom, hogy hány olyan pénztáros van, aki kapásból meg tud különböztetni egy egyéni vállalkozót egy egyéni cégtől, egy őstermelőtől, vagy az egyéni ügyvédtől. Egy automata benzinkút hogy fog ezeknek a feltételeknek megfelelni?

– vetette fel. Hozzátette: a robogók esetében például nincs forgalmi. De sehol nincs leírva, hogy forgalmihoz kötnék a hatósági áras tankolást, a jármű magyarországi honosságáról kellene a törvény szerint meggyőződni, de hogy ezt mivel lehet ellenőrizni, arról már nincs információ a törvényben Miközben még az sincs megadva, hogy milyen típusú rendszámok vannak Magyarországon, szögezte le Gépész László.

Friss! Nyár eleje óta ellenőrzik, hogy magyar rendszámú-e az autó, újabban pedig már azt is, hogy magánszemély-e az üzembentartója – csak így lehet hatósági áron tankolni. A MOL kutakon ráadásul néhány napja még szigorúbbak lettek a szabályok. A vállalat pénteken közölte, hogy egy autóba, egy nap csak egyszer lehet hatósági áron tankolni. Ezzel kapcsolatban az RTL megkeresésére a MOL közölte, hogy a cég benzinútjain mindenfajta üzemanyagra érvényes a korlátozás. Tehát nem csak 480 forintért, hanem drágábban sem lehet üzemanyagot venni náluk napi egynél többször.

A MOL egyébként azt írta a korlátozás célja, hogy „az ország ellátása biztosított legyen, és mindenkinek jusson üzemanyag”. A MOL azóta azt is tisztázta, hogy a forgalmi nélküli robogókat hatósági áron lehet megtankolni.