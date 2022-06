Megszólalt a MOL-vezér: az árstop veszélyezteti az üzemanyagellátást, júliustól ki kellene vezetni

A MOL vezérigazgatója szerint július elseje után, ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni az üzemanyagokra érvényes árkorlátozást.

„Senkinek ne legyen kétsége, középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk” – mondta el a Mandinernek adott interjújában Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója. A vezető beszélt arról is, szerinte a mostani árblokk nem a pénzről szól hanem az ellátásbiztonságról.

Hernádi Zsolt beszélt arról is, hogy szerinte az ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn. Véleménye szerint július elseje után ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. A MOL-vezér szerint azért is vannak magas árak, mert túlkereslet van, ezért muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást is, ami így majd korrigálná az árakat is.