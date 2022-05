Odacsapott a háború a hazai autópiacnak: ezek a magyarok kedvenc autói 2022-ben

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Csúnyán odacsapott a háború a magyar autópiacnak: a Datahouse friss adataiból kiderült, hogy az év első négy hónapjában jóval kevesebb autó állt forgalomba itthon, mint tavaly ilyenkor. A Suzuki elsősége most is megvan, de a márkák versenyében ott lohol mögöttük a Toyota is. A legnépszerűbb modellek versenyében nem volt nagy meglepetés, a dobogó első két fokán Suzuki-modellek állnak.

NEKED AJÁNLJUK