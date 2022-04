Ez sokaknak fájhat: nagyot drágultak a magyarok kedvenc autói

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A két hazai gyártású modell mellett az egyik import típus ára is emelkedett. Az emelkedésről már korábban tájékoztatott a Suzuki, most azonban több modellt érintő áremelés következett be.

Drágul több Suzuki modell is, az S-Cross után a Vitara és a Swace is. Vannak azonban modellek, amelyeknek nem emelték az árát. Márciusban egyes modellek ára már emelkedett első körben, akkor szintén a Vitara, és az S-Cross árát emelték meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Esztergomban gyártott két típus közül az egyetlen lágyhibrid hajtással elérhető S-Cross alapára 6,09-ről 6,54 millió forintra emelkedett, a legjobban felszerelt kivitelért pedig az eddigi 8,93 helyett már 9,38 millió forintot kell fizetnünk, írta a Hvg. A másik hazai gyártású modell, a Vitara lágyhibrid alapmodellje 5,81-ről 6,24 millió forintra drágult, a fullextrás kivitel esetében pedig 7,8-ról 8,27 millió forintra emelkedett a kedvezményes listaár. A turbós helyett szívó benzinmotorra épülő normál hibrid Vitara az eddigi 8,41 helyett minimum 8,88 millió forint ellenében vezethető haza, a jól felszerelt csúcsmodell ára 10-ről 10,47 millió forintra emelkedett. Az átbrandelt Toyota Corolla kombinak tekinthető importált Suzuki Swace alapára 8,56-ról 8,7 millió forintra nőtt, a magasabb felszereltségű verzióért pedig az eddigi 9,91 helyett 10,05 millió forintot kérnek el. Az Ignis, a Swift, a Swift Sport és a kishaszonjármű Jimny ára nem emelkedett, mint ahogy a legdrágább modell, a 20 millió forintos Across árát sem emelték meg. Az idei év elején a nemrégiben ráncfelvarrt S-Cross volt a legnépszerűbb modell az új személyautók hazai piacán, melyet a Vitara követett a sorban. 2021-ben még fordított volt a helyzet, tavaly a Vitara uralta a piacot, az S-Cross pedig a képzeletbeli dobogó második fokára gurulhatott fel.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK