Megérhet 8 millió forintot a magyarok kedvenc autója? Teszten a fullextrás Suzuki Vitara

Évek óta vezeti a magyar eladási listákat az új Suzuki Vitara. Most egy igen gazdagon extrázott verziót teszteltünk, hogy kiderüljön, megér-e ez a csomag durván 8 millió forintot. Kiderült, hogy mire jut a magyarok kedvenc autója kemény esőben , és mennyit fogyaszt a lágyhibrid meghajtású SUV autópályán.

Vélhetően nem túlzás kijelenteni: a 2015 óta Esztergomban készülő Suzuki Vitara a magyarok kedvenc autja. Gyakorlatilag évek óta vezeti az eladási listákat, megközelíteni is csak testvére, az SX4 S-Cross tudta. De mégis mit esznek ezen az autón a magyarok?

Hogy kiderüljön, kértünk egy tesztautót a hazai márkaképviselettől: a fehér, piros díszítőelemekkel ellátott Vitaránkban szinte minden benne volt, amit extraként lehet kérni a félbőr-velúr ülésektől kezdve a tolatókamerán át az összekerékhajtásig. Gyakorlatilag csak az automataváltó és a napfénytető hibádzott a listáról - előbbit annyira nem bántuk.

A motor a szokásos, 1,4-es turbóbenzin BoosterJet a 48 V-os lágyhibrid hajtással. Bár hibrid, de teljesen elektromosan nem tud haladni, a rendszer menet közben segít be a motornak: mondjuk, azt kifogástalanul teszi, csak a műszerfalon látható piktogrammokból derült ki, hogy most bizony kapja a kakaót az akksiból a rendszer. A paraméterekből is tudható, hogy nem egy versenyképről beszélünk, de megállja a helyét az autópályán előzéskor is, és kigyorsításkor sem lomha - sport módban (merthogy az is van benne) ez csak fokozódik. Ami a fogyasztást illeti: autópályán simán benne van a 7-7,5 liter, főleg téli kerekeken, esőben, hidegben. Városban ez egy literrel kevesebb, nyugisan, főúton, 90-es tempóval pedig 6 liter alá is lemehet az étvágya.

A külsejét mindenki ismeri, sokat nem változott az évek alatt, a pletykák szerint az S-Cross után a Vitara is elég drasztikus ráncfelvarrást kap majd jövő év elején. És készül a full hibrid rendszer is, ami tovább optimalizálja majd a fogyasztást.

Ennyibe kerül (majdnem) fullextrásan

Minden bizonnyal azért annyira közkedvelt a Suzuki hobbiterepjárója, mert a méreteihez képest tágas, praktikus, és ehhez képest az ára sem vészes. A mi tesztautónk majdnem fullextrásan (automataváltó és napfénytető nélkül) durván 8 millió forintba került, ennyiért, ilyen felszereltséggel pedig igen nehéz versenytársat találni neki a piacon.

Ha már méretek: az autóban akár 5 felnőtt is viszonylag kényelmesen utazhat. A félbőr-velúr fotelek elég jól tartanak, és az autó magassága okán nagyon egyszerű ki-be pattanni - talán ezért is kedvelik az idősebb vásárlók. A 375 literes csomagtér elégséges méretű, a síkba dönthető hátsó ülésekkel pedig több mint 1100 literre bővíthető a raktér. Az anyagminőség pedig már-már feledteti, hogy amúgy egy középkategóriás autóban ülünk: a műszerfal puha műanyagbevonatot kapott, és a díszítőbetét és elég ízléses.

A képernyő feletti analóg óra is remekül illik az összképbe, viszont csak a legmagasabb felszereltségű Vitara sajátja, az olcsóbb modelleknél egy műanyag dugó éktelenkedik a helyén. Azért kopogós műanyagból is akad bőven, pldául a kilincsek körül, és az ajtókon is.

A központi kijelző környékén még zongoralakk is található, ami gyakorlatilag megszületése után 3 másodperccel már koszos lesz, és valósággal vonzza az ujjlenyomatokat.

Ám dícséretes, hogy megmaradtak a fizikai gombok a klímavezérlésre meg a hangerőre is, így vezetés közben sem bonyolult állítgatni a dolgokon. A központi egység gyakorlatilag ugyanaz, mint az eggyel korábbi tesztmodellünkben volt: teszi a dolgát, támogatja a telefontükrözést, úgyhogy a gyári rendszert nem nagyon kell használnunk, ott az AndroidAuto. A tolatókamera képe is meglepően jó, annyi negatívumot lehet a számlájára írni, hogy a vonalak nem reagálnak a kormánymozgásra, nem rajzolja ki a rendszer, hogy merre fog fordulni az autó, ha az aktuális kerékállással tolatunk, nem egyenesen.

A biztonsági extrák (távtartó tempomat, ráfutásgátló, stb.) is rendben vannak, annyit azonban meg kell jegyezni, hogy a kocsi hevesebb esőben "megvakul".

Pont az M0-n kapott el egy nagyobb zivatar, élénk forgalomban: az autó sípolt, és közölte, hogy az érzékelő (ami a szélvédő mögé lett elhelyezve, a középső visszapillantó magasságában) nem lát, ezért kikapcsolja a tempomatot és a ráfutásgátlót is, oldjam meg. Ez azért elég para, főleg olyan rossz látási viszonyok között, mint akkor voltak.

Összességében a Vitara ár-érték arányban még mindig egy jó ajánlat a hazai autópiacon, nem véletlenül viszik, mint a cukrot. Ráadásul, ha tényleg jön a ráncfelvarrás, akkor jönnek a készletkisöprések is, szóval lehet, hogy év elején kedvezményesen is le lehet csapni egy ilyen példányra.