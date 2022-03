Ezeket az autókat keresik a magyarok: ezek a legújabb befutók, akár használtan is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár az új autók piacán 2021 után idén is csökkenés várható, a használt autók piaca pörög. A tavalyi év során a DATAHOUSE Kft. 818 557 tulajdonosváltást regisztrált, vagyis a 3,92 milliós hazai autóállomány csaknem ötöde gazdát cserélt. Az átírások száma a 2019-es rekordadatnál 1,3%-kal, a 2020-as évinél 3,4%-kal volt magasabb. A Használtautó.hu felületén is élénkült a használt autók iránt iránti érdeklődés: 2021-ben az előző évinél 20%-kal többször, összesen 527 millió alkalommal kerestek autót a látogatók. Mutatjuk, mely modellekre szűrtek a legtöbbször, beleértve a hibrid és elektromos modelleket is!

Bár az új autók piacán a Suzuki Vitara 2015-ös megjelenése óta piacvezető, a használt autók piacán egy másik magyar kötődésű modell, az Opel Astra a kedvenc. Nemcsak a hazai tulajdonosváltások és a használtan behozott autók listáját vezette 2021-ben, hanem a legnagyobb forgalmú járműhirdetési oldalnak keresései közül is a legtöbbet regisztrálta, így 8,76 millió kereséssel elnyerte az Év Legkeresettebb Modellje díjat. Ezt 6,67 millió kereséssel a Suzuki Swift és csaknem 6,5 millió kereséssel a Skoda Octavia követi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Használtautó.hu által tavaly útjára indított Év Legkeresettebb Modellje díj a hibrid és tisztán elektromos modellek iránt megnőtt érdeklődésre tekintettel két alkategóriával bővült. Mindkét kategória éllovasa az összesített kedvenc, vagyis az Astra keresési számainak több mint 10%-át hozta: a Használtautó.hu legnépszerűbb villanyautójának számító BMW i3-ra több mint 950 ezer, a második Nissan Leafre csaknem 705 ezer, míg a Renault Zoéra közel 413 ezer alkalommal kerestek. A hibridek dobogóját ezzel szemben teljes egészében a Toyota uralja: a dobogó csúcsán közel 925 ezer kereséssel a világ legnagyobb példányszámban eladott hibridje, a Prius áll, 365 ezer feletti keresési számmal második a már hibridként is második generációjánál járó RAV4, 307 ezerrel pedig harmadik lett a legújabb, de az új autók piacán a legnépszerűbb hibridnek számító Corolla. Míg az új autók piacán 5 éve 62% volt a benzinesek, 36% a dízelek és 2% a hibridek aránya, 2021-re a tisztán benzines modellek aránya 37%, a dízeleké 16%-ra csökkent, miközben a hibridek aránya (részint a lágy hibridek elterjedésének köszönhetően) 43%-ra nőtt. A tisztán elektromos üzemű autók aránya 2021-ben megduplázódott, így tavaly már az eladások 4%-át tették ki. Messze nem ilyen rózsás a helyzet az importban, ami egyrészt tavaly is jelentősebb volt az új autók forgalomba helyezésénél, másrészt sokkal kevésbé az alternatív hajtásokról szólt: a zömében 10 évesnél is idősebb korban behozott használt autók 55%-a benzines, 37%-a dízel, s bár folyamatosan növekszik, a hibridek aránya 5, az elektromosoké pedig csupán 3%. Az új autók piacán 2021-ben a legnépszerűbb benzines modell a Kia Ceed, a legkelendőbb dízel a Dacia Duster, a villanyautók éllovasa a Kia e-Niro, a hibrideké a már említett Toyota Corolla, a lágy hibrideké a Suzuki Vitara, míg a plug-in hybrideké a Mercedes-Benz GLC volt. Az import terén a legnépszerűbb benzines az összesítettben is vezető Opel Astra, míg a kedvenc dízel a Volkswagen Passat, a legnépszerűbb elektromos a kereséseinél is első BMW i3 volt, ahogyan a hibridek importját vezető Toyota Prius is egybecseng az oldal keresései adataival. 10 éve a prémiumautók uralták az importot és a Használtautó.hu keresési toplistáját is, ezzel szemben ma a kedvenc modellek listája a vevők tudatosabb választását mutatja. Mindemellett úgy látjuk, hogy a piac preferenciáiban gyökeres változás nem várható 2022 során, az új autók eladáscsökkenése azonban a forint gyengülése miatt még az import visszaesésével is kiegészülhet – emelte ki Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Címlapkép: Getty Images

