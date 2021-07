Egyhelyben toporog a magyar autópiac: a Suzuki már most felülhet az idei trónra?

A Suzuki Vitara uralma továbbra is megdönthetetlennek látszik a hazai autópiacon, és a második legnépszerűbb típus, az SX4 S-Cross is kezd elhúzni a trónkövetelőktől. A Datahouse friss adataiból kiderült, hogy nehezen talál magára a magyar autópiac, a forgalomba helyezések száma egy pár hónapig ugyan követte a járvány előtti szintet, de már igen nagy a leszakadás.

Leszakadni látszik a 2019-es forgalomba helyezési volumentől a magyar autópiac: júniusban 16,3 százalékkal kevesebb személyautó állt forgalomba a Datahouse adatai szernit, mint két évvel ezelőtt. Összességében pedig 13,1 százalékos lemaradásban vagyunk az utolsó békeévhez képest.

Nagyjából ott tart a piac, mint tavaly ilyenkor, a lezárások feloldása után: idén júniusban 1000 darabbal, 9,7 száézalékkal több gépkocsit helyeztk forgalomba, mint 2020. első hat hónapjában, összességében pedig 16,4 százalékkal múljuk felül a 2020-as évet.

A márkák versenyét 6 hónap után elég magabiztosan a Suzuki vezeti 9625 autóval, jó nagy lemaradással második a Toyota, a Ford pedig a harmadik helyen áll 5656 darabbal. A top 5-ben a KIA minimálisan, de beelőzte a Skodát, így pedig már a negyedik (4579 darab vs. 4561 darab) legnépszerűbb márka lett Magyarországon.

Ami a volumenek változását illeti: a 20 legtöbbet forgalomba helyező gyártó közül szinte mindegyik jelentősen tudta növelni forgalomba helyezéseit a tavalyi mélyrepüléshez képest.

Azonban a 2019-es évtől még mindig nagyon távol van a legtöbb autómárka.

Érdemes kiemelni a Jeep szárnyalását: ők az idei első hat hónapban majdnem 160 százalékkal több autót állítottak forgalomba, mint 2019-ben, de a Fiat, a Mercedes, a Citroen és a Volvo is kétszámjegyű bővülést tudott elkönyvelni a járvány előtti évhez képest - ami nem kis teljesítmény a tavalyi teljes K.O. után.

Ezzel szemben az Opel, a Renault és a Nissan is 50 százalék feletti mínuszban van 2019-hez képest.

Már most eldőlt az idei verseny?

A legtöbbet forgalomba helyezett modellek toplistájának első két helyezettjét vélhetően már mindenki kívülről tudja: a Suzuki Vitara elég jelentős előnnyel vezet az SX4 S-Cross előtt (4549 db és 3236 db). A bornzérmes helyről a Dacia Duster letaszította a Fiat 500-ast, de itt még szoros lesz az idei verseny.

2000 darab felett jár még a Skoda Octavia is, a hetedik helyen peig feltűnik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának egyik kedvence, a Ford Tourneo Costum, melyből 1691 darab kapott magyar rendszámot június végéig.

Két másik, hétszemélyesként is rendelhető modell is ott van a toplistán, kb. 1600 darab érkezett összesen a Dacia Lodgyból és a Toyota Proace City Versoból is. A top 10-be még befért egy harmadik Suzuki is, a Swiftből 1527 állt forgalomba idén, ami pont a 10. helyre elég.