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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 29.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 29.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 29.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 44100 Ft
MOL: 5230 Ft
RICHTER: 12400 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.30: Derült, száraz idő várható, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, de a délies szél Sopronnál megélénkülhet. Hajnalban általában 4 és 10 fok közötti értékek várhatók, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.10.01: Napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkülhet. A minimum 1 és 12, a maximum 22 és 26 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.29. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. Érdemes a száraz időt kihasználni, és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni a természetben. (2026.09.28)

Akciók

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