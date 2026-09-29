Az euró átvétele egy olyan stratégiai lépés, ami alapjaiban határozza meg a magyar gazdaság jövőbeli kereteit.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 29.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 29.
Névnap
Mihály
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Deviza árfolyam
EUR: 367.54 Ft
CHF: 388.12 Ft
GBP: 428.29 Ft
USD: 323.52 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44100 Ft
MOL: 5230 Ft
RICHTER: 12400 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.30: Derült, száraz idő várható, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, de a délies szél Sopronnál megélénkülhet. Hajnalban általában 4 és 10 fok közötti értékek várhatók, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2026.10.01: Napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkülhet. A minimum 1 és 12, a maximum 22 és 26 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.29. kedd éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. Érdemes a száraz időt kihasználni, és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni a természetben. (2026.09.28)
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