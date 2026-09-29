A Pénzcentrum 2026. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli fordulat a devizapiacon: nagyon fontos hír érkezett a forintról kedd reggel
Mindhárom vezető devizával szemben erősödni tudott a forint, jól kezdi a reggelt a magyar deviza.
Kedd reggelre kismértékben erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a hétfő esti szintekhez képest. Reggel hét órakor az euró árfolyama 367,44 forintra mérséklődött az előző esti 367,68 forintról.
A dollár és a svájci frank is veszített az értékéből a magyar fizetőeszközzel szemben. Az amerikai deviza jegyzése 323,50-ről 323,45 forintra, míg a svájci franké 388,79-ről 388,09 forintra gyengült.
Eközben a nemzetközi piacon az euró-dollár jegyzés minimálisan mozdult el, az árfolyam 1,1366-ról 1,1360-ra változott.
A váratlan technikai probléma miatt sokak kártyáját letiltotta a rendszer, a bank pedig nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán
Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs őrizetbe vételéről: kiderült, mivel gyanúsítják a volt minisztert
A volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
A hazai bankváltások megkönnyítése érdekében felmerült a bankszámlaszám-hordozhatóság ötlete a parlamentben.
Elképesztő vagyonelkobzás Seszták és Jellinek ügyében: milliárdokat, luxusautót és ingatlant vettek zár alá a hatóságok
A hatóságok az eljárás során közel hárommilliárd forintnyi vagyont vettek zár alá a Volánbusz-ügy egyik érintettjénél.
Olyan csapás érte el Magyarországot, amire nem voltunk felkészülve: hatalmas árat fizetünk az extrém nyárért
A csapadékhiány nemcsak a mezőgazdasági termést tizedelte meg, hanem a dunai hajózást és a Paksi Atomerőmű termelését is megbénította.
Az OTP az év végéig dönthet az oroszországi jelenlétéről, és a bankcsoport már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli.
Az OTP-csoport az év végéig dönthet az oroszországi piacról való teljes kivonulásról.
Váratlan fordulat a Matolcsy-ügyben: gigantikus milliárdos vagyont vettek át a nyomozás kellős közepén
Már másfél éve zajlik a gigantikus ügyészségi nyomozás a jegybanki alapítványok vagyona kapcsán.
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Meglépték a parlamentben! Azonnali hatállyal megvonták Magyar Péter és a volt miniszterek mentelmi jogát
Az Országgyűlés hétfő délelőtti rendkívüli ülésén egyhangúlag felfüggesztette Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát.
Az 500 milliárd forintot meghaladó vagyonok esetében az eredetileg tervezett egy százaléknál is magasabb lehet a befizetendő vagyonadó.
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