Rendkívüli fordulat a devizapiacon: nagyon fontos hír érkezett a forintról kedd reggel

Mindhárom vezető devizával szemben erősödni tudott a forint, jól kezdi a reggelt a magyar deviza.

Kedd reggelre kismértékben erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a hétfő esti szintekhez képest. Reggel hét órakor az euró árfolyama 367,44 forintra mérséklődött az előző esti 367,68 forintról.

A dollár és a svájci frank is veszített az értékéből a magyar fizetőeszközzel szemben. Az amerikai deviza jegyzése 323,50-ről 323,45 forintra, míg a svájci franké 388,79-ről 388,09 forintra gyengült.

Eközben a nemzetközi piacon az euró-dollár jegyzés minimálisan mozdult el, az árfolyam 1,1366-ról 1,1360-ra változott.