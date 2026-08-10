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Nem örülhetünk sokáig a jó időnek: ebbe a két megyébe már kedden visszatér a pokoli hőség, esőre sincs kilátás

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 08:15

Ma az északi, északkeleti tájakat leszámítva nagy területen 25 fok felett, az Észak-Dunántúlon és helyenként a középső országrészben 27 fok körül vagy kissé afelett alakulhat a napi átlaghőmérséklet. Délután az északnyugati határvidék közelében nem teljesen kizárt villámtevékenység.

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Hétfőn szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti, déli óráktól délután főként az északnyugati, északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést az északnyugat felől felvonuló magasszintű felhőzet. Az Észak-Dunántúl fölé emellett gomolyfelhők is sodródhatnak, de ott is inkább csak a határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Másutt nem lesz csapadék. Napközben az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a délies irányú szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután általában 32 és 37, késő este többnyire 20 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.

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Hétfőn este alapvetően fátyolfelhős égre számíthatunk, emellett főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. A csapadék esélye azonban kicsi. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a déli, délnyugati szél, amely hajnalban az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, és már nagyobb területen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti értéket is mérhetünk.

Kedden alapvetően fátyolfelhős égre számíthatunk, emellett főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. A csapadék esélye azonban kicsi. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a déli, délnyugati szél, amely hajnalban az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, és már nagyobb területen megélénkül.

Harmadfokú, legmagasabb riasztás lesz érvényben a HungaroMet friss előrejelzése alapján Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád területén. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki - leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 16, 22 fokra számíthatunk, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, míg a vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a Kisalföldön ennél melegebb lesz a hajnal. Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

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Szerdán túlnyomóan felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 17, 24 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután 27, 34 fok valószínű, északkeleten mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. A hőség szerencsére némiképp enyhülni fog:

Csütörtökön felhőtlen vagy derült, napos, csapadékmentes idő várható. Főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 9, 19, délután 28, 33 fok között valószínű.

Pénteken továbbra is felhőtlen vagy derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti, északkeleti országrészben néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
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