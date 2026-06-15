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Tech

Döntött a miniszterelnök: teljesen kitiltják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról

Pénzcentrum
2026. június 15. 13:43

Az Egyesült Királyság is csatlakozott azon országok táborához, amelyek törvényi erővel korlátozzák a gyermekek közösségimédia-használatát, így a 16 év alattiak számára számos platformon megtiltják a hozzáférést - számolt be az euronews.

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Keir Starmer brit miniszterelnök a nemrég bejelentett intézkedést úttörő lépésnek nevezte, és egyértelművé tette, hogy nem hajlandó engedni a technológiai vállalatoknak, ha azok ellenállnak. Bár az érintett alkalmazások pontos listáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a kormányfő hangsúlyozta, hogy semmiképpen sem hajlandó kompromisszumot kötni a gyermekek biztonságának és boldogságának kérdésében.

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A brit szabályozás több ponton is túlmutat az ausztrál mintán, amely tavaly december óta tiltja a 16 év alattiak közösségimédia-használatát. Starmer tervei között szerepelnek az idősebb tinédzserekre vonatkozó éjszakai korlátozások, valamint a mesterséges intelligencia alapú chatbotok használatának szigorítása is. A londoni kabinet arra kötelezné a vállalatokat, hogy olyan életkor-ellenőrzési technológiákat alkalmazzanak, mint az arc- vagy hangfelismerés, a személyi okmányok ellenőrzése, vagy a különféle életkorbecslő rendszerek.

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A döntést széles körű társadalmi egyeztetés előzte meg, amelynek során a kormányhoz 116 ezer visszajelzés érkezett a szülőktől, a technológiai szektor szereplőitől és maguktól a fiataloktól is. A válaszadók 90 százaléka, köztük számos fiatal, támogatta a 16 éven aluliak kitiltását a közösségi platformokról. Lisa Nandy kulturális miniszter ugyanakkor jelezte, hogy a korlátozásnak egy átfogóbb intézkedéscsomag részét kell képeznie.

A brit döntéssel újabb állam csatlakozott a gyermekek online védelmét sürgető országok táborához. Ausztráliában a szabályszegésért nem a kiskorúak vagy a szüleik, hanem maguk a szolgáltatók felelnek, így a közösségimédia-vállalatokra akár 49,5 millió ausztrál dolláros, azaz mintegy 30 millió eurós bírságot is kiszabhatnak súlyos vagy ismétlődő jogsértés esetén. Kanada, Brazília és Indonézia szintén jogszabályi szintű korlátozásokat vezetett be vagy készített elő, míg Spanyolország, Dánia és Dél-Korea jelenleg is dolgozik a hasonló törvényeken.

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Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek a tilalom korlátaira és veszélyeire is. Jon Crowcroft, a Cambridge-i Egyetem kommunikációs rendszerekkel foglalkozó professzora szerint fennáll a veszélye annak, hogy a gyermekek a tiltást megkerülő megoldásokat keresve még kevésbé biztonságos oldalakra tévednek, az eszközszintű ellenőrzés ráadásul technikailag szinte kivitelezhetetlen. A professzor szerint sokkal hatékonyabb megoldás lenne maguknak a platformoknak a szigorúbb szabályozása, amennyiben a hatóságok valóban fellépnének ellenük.
Címlapkép: Getty Images
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