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Cristiano Ronaldo utolsó nagy tánca: vb-arannyal vonul vissza a portugál legenda?
Cristiano Ronaldo személyében az elmúlt húsz év egyik legnagyobbja búcsúzhat a nemzetközi színpadtól, reményei szerint egy vb-arannyal a nyakában. Ezt a csoportban nagyjából csak Kolumbia akadályozhatja meg, de nem lenne komoly meglepetés egy várakozásnál jobb üzbég szereplés sem.
A világbajnokság K-csoportja az egyik legérdekesebb elegye a különböző futballkultúráknak. Természetesen Portugália a favorit, Kolumbia viszont rendkívül veszélyes átmenetekből. Üzbegisztán története első vb-szereplésére készül, a Kongói DK pedig fizikális és atletikus futballjával próbálhat meglepetést okozni. A csoportban nagy tempójú mérkőzésekre lehet számítani - legalábbis az előzetes jóslatok alapján.
A Pénzcentrumon bemutatjuk a 48 válogatottat esélyekkel, gyengeségekkel és erősségekkel, hogy könnyen tudjon az is kedvencet választani, aki tanácstalanság közepette ült le vébét nézni - bár ennyi válogatott közül azért könnyebb valaki mellé elköteleződni, ha csak pár hétre is. A teljes vb-menetrendet itt éred el:
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Portugália: Ronaldo utolsó tánca jöhet
A portugál válogatott továbbra is elképesztő támadóminőséggel rendelkezik: a Premier League-ben idén asszisztrekordot döntő Bruno Fernandes a csapat kreatív központja, de van egy szurkolóknak sokkal fontosabb játékos:
vélhetően ahogy Lionel Messit, úgy Cristiano Ronaldot is most látjuk vébén utoljára.
Portugália sok labdabirtoklással, gyors oldalváltásokkal és technikás támadójátékkal próbál dominálni. A legnagyobb erősségük az egyéni kvalitás és a támadóharmadbeli kreativitás. Ugyanakkor időnként túlságosan nyitottá válik a csapat szerkezete, különösen akkor, amikor sok játékost tolnak fel támadásba. Ha sikerül stabilabbá tenni a védekezést, Portugália komoly tornamenetelésre is képes lehet.
Kolumbia: szép és gyors foci, de milyen eredménnyel?
A dél-amerikai csapat az elmúlt években ismét megtalálta saját karakterét: a csapat gyors, agresszív és rendkívül veszélyes kontrákból. Luis Díaz a támadások fővezére, James Rodríguez rutinja pedig fontos szerepet játszik a kulcspillanatokban.
A kolumbiaiak legnagyobb erőssége az átmenetek sebessége és az intenzitás. Labdaszerzés után rendkívül gyorsan érnek fel az ellenfél kapuja elé. Ugyanakkor védekezésben időnként túl nagy területek maradnak a középpálya mögött, amit technikás ellenfelek kihasználhatnak. A továbbjutás abszolút reális cél számukra.
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Üzbegisztán: előhírnökként jöttek, dicsőséggel távozhatnak
Az ázsiai futball egyik legnagyobb fejlődéstörténetét láthatjuk itt. Az üzbég csapat rendkívül szervezett, sokat mozog labda nélkül, és taktikailag fegyelmezett futballt játszik. Legnagyobb erősségük a csapategység és a stabilitás: nem vállalnak felesleges kockázatot, és nagyon kompaktan védekeznek. A problémát inkább az jelentheti, hogy a támadójátékuk néha túl óvatossá válik, különösen erősebb ellenfelek ellen. Ettől függetlenül lehetnek a torna egyik pozitív meglepetései - ha az ellenfelek közül többen is váratlanul gyengén teljesítenek, akkor különösen.
Kongói DK: van min dolgozni
A kongóiak fizikálisan az egyik legerősebbek lehetnek a csoportban. A válogatott rengeteg párharcot vállal, agresszíven támadja a labdát, és gyors szélsőjátékra épít. A kongóiak legnagyobb erőssége az atletikusság és az intenzitás, ugyanakkor taktikai fegyelemben időnként elmaradnak a náluk jobb válogatottaktól. Ha túlságosan szétesik a csapatszerkezetük, könnyen sebezhetővé válnak; ha azonban sikerül kontrollálniuk az érzelmeket és a ritmust, veszélyes ellenfelek is lehetnek.
Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére:
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
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