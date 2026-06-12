A Facebook és az Instagram péntek délután 15:40 körül gyakorlatilag összeomlott.
Legendás filmnek érkezik a folytatása: Oscar-díjas is a szereplők között - már itt is van az első trailer!
Megjelent Aaron Sorkin új, The Social Reckoning című filmjének első előzetese. Az alkotás a Social Network – A közösségi háló szellemi utódjaként a Facebook körüli botrányokat és Frances Haugen szivárogtatási ügyét mutatja be. A valós eseményeket feldolgozó dráma főszerepeiben Jeremy Strongot és az Oscar-díjas Mikey Madisont láthatjuk - jelentette a The Guardian.
Bár a film nem számít klasszikus folytatásnak, a történet középpontjában ezúttal is Mark Zuckerberg és a Facebook áll. A cselekmény alapjául a The Wall Street Journal azon cikksorozata szolgál, amely feltárta a közösségi oldal által okozott társadalmi károkat, és bemutatta, miként tussolta el a vállalat a saját belső vizsgálatainak kedvezőtlen eredményeit.
Zuckerberg szerepében az Utódlásból ismert Jeremy Strong látható. A frissen megjelent kedvcsinálóban a karakter éppen a kongresszusi meghallgatására készül a botrány kirobbanása után, és egy ponton a "szólásszabadság abszolutistájaként" hivatkozik magára.
Strong korábban rendkívülinek nevezte a forgatókönyvet, amely véleménye szerint tökéletesen tükrözi a jelenkor problémáit. A színész azt is elárulta, hogy nem egyeztetett a karaktert a 2010-es filmben alakító Jesse Eisenberggel, mivel teljesen a saját elképzelései alapján szerette volna felépíteni a játékát.
A szivárogtató Frances Haugant az Anora című filmmel nemrég Oscar-díjat nyert Mikey Madison alakítja, aki a történet szerint átadja a technológiai óriás bizalmas dokumentumait Jeff Horwitz újságírónak. Az újságírót A mackó (The Bear) sztárja, Jeremy Allen White formálja meg, míg a mellékszereplők között feltűnik Wunmi Mosaku, Bill Burr és Betty Gilpin is.
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A filmet íróként és rendezőként is jegyző Aaron Sorkin valóságos Dávid és Góliát-harcként jellemezte a történetet. A The Social Reckoning a tervek szerint október 9-én kerül a mozikba, világpremierjét pedig várhatóan valamelyik neves őszi filmfesztiválon tartják majd.
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