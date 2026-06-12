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Nagyot bukott a Széchenyi fürdő a külföldi turisták szemében: a világ legnagyobb csalódásai közé került
Egy friss kutatás közel százezer látogatói értékelés alapján rangsorolta a világ legnagyobb csalódást okozó turisztikai látványosságait. A listán a brit Alton Towers vidámpark végzett az első helyen, de a negyedik pozícióban egy magyar nevezetesség, a budapesti Széchenyi gyógyfürdő is szerepel, amelynél a vendégek elsősorban a hatalmas tömeget kifogásolták.
A Radical Storage nevű nemzetközi csomagmegőrző-hálózat szakértői a világ ötven leglátogatottabb országának nevezetességeit vizsgálták meg. Összesen közel százezer online értékelést elemeztek olyan negatív kulcsszavak alapján, mint az "unalmas", a "túlértékelt" vagy a "megközelíthetetlen". Bár az átlagos negatív értékelési arány globálisan mindössze 5,2 százalék volt, bizonyos világhírű helyszínek ennél jóval rosszabbul teljesítettek.
Az országok tekintetében az Egyesült Királyság és Kanada büszkélkedhet a legtöbb csalódást keltő látványossággal, míg a városok rangsorában Seattle után közvetlenül Budapest áll a második helyen. Az összesített globális tízes toplista több mint felét észak-amerikai úti célok teszik ki - jelentette az Euronews.
A legkiábrándítóbb látványosságok listáját immár második éve az angliai Alton Towers vidámpark vezeti. Bár az előző évhez képest javult a megítélése, a látogatók több mint 38 százaléka továbbra is negatívan nyilatkozott róla, leginkább a zsúfoltságot, a rejtett extra költségeket és a rossz ár-érték arányt kifogásolva. A második helyen az atlantai Georgia Akvárium végzett közel 20 százalékos elégedetlenségi mutatóval, míg a harmadik a louisianai Horseshoe Kaszinó lett, amelyet a vendégek gyakran elhanyagoltnak és unalmasnak tartanak.
A magyarok számára a legfontosabb adat, hogy a negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdő került. Európa legnagyobb gyógyfürdője rengeteg külföldi turista bakancslistáján szerepel, ám az értékelők 16,6 százaléka végül csalódottan nyilatkozott a tapasztalatairól.
A panaszok túlnyomó többsége a hatalmas tömegre és a létesítmény megközelíthetőségével kapcsolatos problémákra vonatkozott.
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A legrosszabbak élmezőnyében, az ötödik helyen a torontói Ripley's Aquarium of Canada zárt, szintén a túlzsúfoltság miatt. A tíz legnagyobb csalódást okozó nevezetesség közé felkerült még az orlandói Universal Islands of Adventure, a tenerifei Siam Park, a seattle-i Space Needle, a memphisi Graceland, valamint a kiotói Fusimi Inari-taisa szentély is. A kutatás rávilágított arra, hogy a legtöbb világhírű látványosság esetében a túlzott elvárások, az indokolatlanul magas árak és a kezelhetetlen embertömeg rontja el az utazók élményét.
A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026
A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
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