Elképesztő pénzeket keresnek ezek a magyarok: ráadásul beutazzák a fél világot munka közben

Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, bár a munka közbeni utazás jelentősen különbözik a nyaralástól.

A légiközlekedési szakmák közül a pilóta és a légiutas-kísérő pozíciók szinte bárhová elvihetnek a világban. Míg a pilótaképzés hosszú és intenzív folyamat, a légiutas-kísérői pálya rövidebb idő alatt elérhető, bár mindkettő komoly kihívásokkal jár. A hosszú munkanapok és megterhelő időbeosztás ellenére az utazási kedvezmények, köztük az ingyenes repülőjegyek vonzóvá teszik ezeket a szakmákat.

A hajós munkakörök szintén népszerűek az utazni vágyók körében. Dolgozhatunk a háttérben a személyzet tagjaként, választhatjuk az utasokkal való közvetlen kapcsolattartást, vagy akár tiszti rangig is emelkedhetünk. A luxusjachtoktól az expedíciós hajókon át a hatalmas óceánjárókig számos lehetőség közül választhatunk, bár ezek a pozíciók általában több hetes vagy hónapos szerződéseket jelentenek, kevés szabadidővel - írja a Travel and Leisure.

Az utazó ápolók ideiglenes pozíciókat töltenek be különböző helyszíneken, ahol egészségügyi szakemberhiány van. A megbízások néhány héttől több hónapig tarthatnak, lehetőséget adva új városok felfedezésére, akár nemzetközi szinten is. Ez jellemzően jól fizető karrier, bár előfeltétele az ápolói végzettség.

Az újságírói szakma, különösen az utazási újságírás, szintén lehetőséget kínál a világjárásra. Nem csak az utazási írók, hanem a híradósok, sport- vagy szórakoztatóipari tudósítók is gyakran úton vannak, bár a munka jellege nagyban függ a szakterülettől.

Az angol nyelv tanítása külföldön népszerű módja a külföldi életnek fizetés mellett. Számos program segít a tanároknak állást találni különböző országokban, amelyek közül néhány a szállást és az utazási költségeket is fedezi. Ehhez általában TEFL (Teaching English as a Foreign Language) képesítésre van szükség.

A fotósok és videósok szintén gyakran utazhatnak munkájuk során, különösen bizonyos szakterületeken. Például az esküvői fotósok gyakran utaznak ügyfeleik nagy napjára, vagy akár természetfilmek operatőreként is dolgozhatnak. A kreatív területek gyakran nagyon versenyképesek, különösen szabadúszóként, de a kiemelkedő munka új lehetőségeket hozhat.

Az utazási tanácsadók segítenek ügyfeleiknek megtervezni útjaikat, repülőjáratokat, szállásokat és programokat foglalnak. Bár a munka nagy része távolról végezhető, a tanácsadók gyakran utaznak, hogy megismerjék a célállomásokat és tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket megoszthatnak ügyfeleikkel. Ezek az utak gyakran ingyenesek, úgynevezett FAM (familiarization) utak formájában.

Az idegenvezetői munka lehetőséget ad különböző érdeklődési területek követésére, legyen szó vadvízi evezésről, madármegfigyelésről vagy történelemről. A szakértelem mellett gyakran további képesítésekre is szükség van, például elsősegélynyújtási ismeretekre vagy országspecifikus idegenvezetői engedélyekre.

Au pairként vagy dadaként két módon utazhatunk: vagy külföldön élünk egy fogadócsaláddal és gondoskodunk a gyerekekről, szabadidőnkben felfedezve ideiglenes otthonunkat, vagy utazó dadaként csatlakozhatunk egy családhoz külföldi nyaralásuk során, bár ez esetben kevesebb szabadidőnk lehet.

A diplomáciai szolgálat, például az Egyesült Államokban a külügyi tisztviselői (FSO) pozíció, lehetőséget ad a külföldön való munkára, gyakran konzulátusokon vagy nagykövetségeken. Ez a szerep versenyképes vizsgák letételét igényli, és a megbízatások több évig is tarthatnak, lehetőséget adva több országban való életre egy karrier során.

A rendezvényszervezők üzleti találkozókat, konferenciákat, kiállításokat vagy szórakoztató eseményeket, például esküvőket, koncerteket és fesztiválokat terveznek és felügyelnek. A munka magában foglalhatja az utazást a helyszínek felderítésére vagy a beszállítókkal való találkozásra, valamint az esemény idejére, de jelentős adminisztratív munkával is jár.

A tolmácsok valós időben fordítanak egyik beszélt vagy jelelt nyelvről a másikra, és néhányan különböző országokban segítenek találkozókon, konferenciákon és eseményeken. Ha több nyelven beszélsz, ez izgalmas karrierlehetőség lehet számodra, bár speciális képzést igényel.

Színpadi munkás vagy turnészemélyzet tagjaként utazhatunk a világban turnézó előadásokkal vagy koncertekkel. Míg egyes színpadi munkások egy adott helyszínhez kötődnek, mások csatlakoznak a turnécsapathoz, és az előadóval vagy csoporttal utaznak. Más turnéhoz kapcsolódó munkák is léteznek, például audiovizuális technikusok vagy kamionsofőrök.

A sportvilágban számos karrier jár utazással. Az edzők és az atlétikai trénerek mindig a csapattal utaznak, ahogy más stábtagok is. A tehetségkutatás szintén utazással jár, miközben a következő nagy sportstárt keresik.

A PR-szakemberek számára is számos utazási lehetőség nyílik. Dolgozhatnak hírességek mellett, ami világkörüli utazásokat jelenthet filmek vagy albumok promóciója során, vagy vállalati PR-ban is, különösen ha utazással kapcsolatos ügyfeleket képviselnek.

A tudósok és kutatók közül azok utaznak munkájuk során, akik terepmunkát végeznek, legyen szó vadon élő állatok tanulmányozásáról vagy vulkánkitörések nyomon követéséről. Bár az utazás nem mindig "ingyenes", hiszen gyakran pályázni kell a kutatóutak finanszírozására, számos lehetőség áll rendelkezésre a világjárásra a munka részeként.

A tanácsadók rövid távú szerződésekkel dolgoznak, hogy ügyfeleiket bizonyos kérdésekben segítsék. Mivel ügyfeleik bárhol lehetnek a világon, a tanácsadók rendszeresen utaznak, függetlenül attól, hogy melyik iparágban tevékenykednek.