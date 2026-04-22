Erdogan
Világ

Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket

MTI
2026. április 22. 19:45

Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon - írta Recep Tayyip Erdogan hivatala.

Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében - áll a közleményben.

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában - írták.
#biztonság #európa #törökország #ukrajna #oroszország #világ #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #béketárgyalás

