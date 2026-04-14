Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Shijiazhuang, Hebei tartomány, Kína- 2021. június 18: Shijiazhuang belvárosában található széntüzelésű hőerőmű kéménye és transzformátorai.
Világ

Vészjósló figyelmeztetést adott ki Fatih Birol: hatalmas a baj a háború miatt, drasztikus mentőövet kell bedobni az energiapiacra

2026. április 14. 07:59

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Birol úgy fogalmazott, hogy ugyan reméli, erre nem lesz szükség, de készen állnak cselekedni, amennyiben ezt az iráni háború energetikai sokkhatása megkövetelné.

A 32 tagállamú IEA márciusban rekord mennyiségű, 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalék felszabadításáról döntött, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra. A világ legnagyobb kitermelőjeként az Egyesült Államok 172 millió hordónyi tartalékot szabadított fel saját stratégiai készleteiből.

Az IEA vezetője az Atlanti Tanács rendezvényén arról beszélt, hogy az iráni háború az eddigi legnagyobb megrázkódtatást okozta a globális energiapiacokon hozzátéve, hogy több mint 80 olaj- és gázipari létesítmény - köztük termelő egységek, terminálok és finomítók - szenvedett károkat a Közel-Keleten. Hozzátette, hogy az irányadó olajár 100 dollár körül mozog hordónként. Birol felhívta a figyelmet arra, hogy a termelés drasztikus leállása és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olajkészletek felszabadítása nem jelent megoldást, az csupán enyhíti a helyzetet.
