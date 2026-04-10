Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Kiderült az igazság: egy elképesztő vita miatt vonná ki több tízezer katonáját az Egyesült Államok

2026. április 10. 16:31

Donald Trump amerikai elnök megkezdte az egyeztetéseket tanácsadóival az Európában állomásozó amerikai csapatok lehetséges kivonásáról. Bár végleges döntés még nem született, az egyeztetések ténye is jól mutatja, hogy történelmi mélypontra jutott Washington és európai NATO-szövetségeseinek viszonya - tudósított a Portfolio.

Az Egyesült Államok jelenleg több mint nyolcvanezer katonát állomásoztat a kontinensen. A legnagyobb létszámban – több mint harmincezer fővel – Németországban vannak jelen, de jelentős az amerikai haderő Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is. Egyelőre nem tudni, hogy az esetleges csapatkivonás hány katonát és pontosan mely államokat érintené.

A Pentagon ráadásul még nem kapott hivatalos utasítást a kivonulási tervek kidolgozására. Az ugyanakkor beszédes, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár legutóbbi, a Fehér Házban tett látogatása sem hozott érdemi áttörést a feszült transzatlanti kapcsolatokban.

Korábban olyan sajtóhírek láttak napvilágot, miszerint Washington csupán Európán belül csoportosítaná át erőit a politikáját jobban támogató országokba. Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő azonban ezt cáfolta. A forrás szerint az elnök kifejezetten a csapatok hazarendelését fontolgatja.

A diplomáciai súrlódások egyik konkrét oka Trump elégedetlensége. Az elnök ugyanis nehezményezi, hogy Európa nem veszi elég komolyan a Grönlanddal kapcsolatos elképzeléseit. A katonai szövetség ráadásul az év eleji kérés ellenére sem dolgozott ki akciótervet a kérdésben.
#európa #világ #donald trump #katonák #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #nato #washington #fehér ház #katonai

