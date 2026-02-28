A helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Hamarosan drónok segíthetik a munkát.
Tényleg iráni rakéta csapódott a dubai luxushotelbe? Itt a futótűzként terjedő videó
Robbanások rázták meg Dubajt, miután Irán csapásokat mért amerikai célpontokra a Közel-Keleten. A közösségi médiában terjedő videókon a Dzsumeira Pálmán álló Fairmont The Palm szálloda közelében felszálló füst és tűz látható. Bár az eset komoly aggodalmat váltott ki, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az épületet közvetlen találat érte volna - tudósított a The Economic Times.
A felvételeket olyan dubaji lakosok osztották meg, akik szombaton robbanásokat hallottak a városban.
Egyelőre nem tisztázott, hogy rakéta csapódott-e a szállodába, vagy az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszerei által elfogott lövedék törmeléke okozta a tüzet. Sem az emírségi hatóságok, sem a Fairmont The Palm nem adott ki nyilatkozatot az esetleges károkról. Itt van néhány felvétel azok közül, amelyek a közösségi médiában terjednek:
Absolutely INSANE.— Bull Theory (@BullTheoryio) February 28, 2026
Iranian drones just struck a very popular Fairmont The Palm hotel in Dubai, UAE. pic.twitter.com/FjLF0SR0QZ
Friss!
A friss híradások szerint lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Palm szigeten szombat este; a becsapódás során keletkezett tűzben négy ember megsérült - közölték a helyi hatóságok. Szemtanúk az AFP francia hírügynökségnek arról számoltak be, hogy egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.
A dubaji médiairoda (Dubai Media Office) egyelőre annyit közölt, hogy a sziget egyik épületben tűz keletkezett. A mentőegységeket azonnal a helyszínre vezényelték, a tüzet sikerült megfékezni, a sérülteket kórházba szállították - tették hozzá, az incidens körülményeiről azonban nem adtak részletes tájékoztatást. A Daily Mail című brit lap arról írt, hogy a dubaji Palm Jumeirah szigeten található Fairmont Hotel luxusszálloda épületét iráni "öngyilkos drón" találhatta el, ezt a hírt nem erősítették meg.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Előzmények
Az incidens közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy nagyszabású hadműveletek zajlanak. A katonai csapások a genfi tárgyalások egyhetes, eredménytelen szakaszát követően indultak meg. Több kormány is felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Iránt, Izraelt és a környező térséget.
Az Egyesült Arab Emírségek polgári légiközlekedési hatósága óvintézkedésként lezárta az ország légterét, és hasonló lépést tett Irán, Irak, Izrael, Kuvait, Katar, valamint Bahrein is. A Flightradar24 adatai szerint a katari és bahreini légtérben sem közlekedtek járatok, a nyugati légitársaságok pedig elkezdték elkerülni az iráni és iraki légteret.
A jelentős közel-keleti tranzitcsomópontokon – Dubajban, Abu-Dzabiban és Tel-Avivban – február 28-án, szombaton teljesen leállt a forgalom. Az Emirates a földön tartotta gépeit, az Etihad Airways járattörléseket jelentett be, a Qatar Airways pedig felfüggesztette dohai járatait. A Lufthansa február 28-án és március 1-jén szüneteltette dubaji járatait, Tel-Avivba, Bejrútba és Ománba pedig legalább március 7-ig nem indít gépeket. A Virgin Atlantic, a Norwegian és az Air India szintén felfüggesztette a térségbe tartó járatait.
Az átirányított, a teheráni repüléstájékoztató körzetet elkerülő járatokon 30-90 perces késésekkel kell számolni. A légitársaságok visszatérítést és rugalmas átfoglalási lehetőségeket kínálnak az érintett utasoknak.
Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Egyelőre korai megmondani, hogy a támadások milyen hatásfokkal értek célba, hiszen csak néhány órája kezdődött el a konfliktus.
Az ügynökség célja, hogy 2028-tól évente legalább egy leszállást hajtsanak végre.
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-