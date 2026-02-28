Tényleg iráni rakéta csapódott a dubai luxushotelbe? Itt a futótűzként terjedő videó

Robbanások rázták meg Dubajt, miután Irán csapásokat mért amerikai célpontokra a Közel-Keleten. A közösségi médiában terjedő videókon a Dzsumeira Pálmán álló Fairmont The Palm szálloda közelében felszálló füst és tűz látható. Bár az eset komoly aggodalmat váltott ki, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az épületet közvetlen találat érte volna - tudósított a The Economic Times.

A felvételeket olyan dubaji lakosok osztották meg, akik szombaton robbanásokat hallottak a városban.

Egyelőre nem tisztázott, hogy rakéta csapódott-e a szállodába, vagy az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszerei által elfogott lövedék törmeléke okozta a tüzet. Sem az emírségi hatóságok, sem a Fairmont The Palm nem adott ki nyilatkozatot az esetleges károkról. Itt van néhány felvétel azok közül, amelyek a közösségi médiában terjednek:

Absolutely INSANE.



Iranian drones just struck a very popular Fairmont The Palm hotel in Dubai, UAE. pic.twitter.com/FjLF0SR0QZ — Bull Theory (@BullTheoryio) February 28, 2026

Friss!

A friss híradások szerint lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Palm szigeten szombat este; a becsapódás során keletkezett tűzben négy ember megsérült - közölték a helyi hatóságok. Szemtanúk az AFP francia hírügynökségnek arról számoltak be, hogy egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.

A dubaji médiairoda (Dubai Media Office) egyelőre annyit közölt, hogy a sziget egyik épületben tűz keletkezett. A mentőegységeket azonnal a helyszínre vezényelték, a tüzet sikerült megfékezni, a sérülteket kórházba szállították - tették hozzá, az incidens körülményeiről azonban nem adtak részletes tájékoztatást. A Daily Mail című brit lap arról írt, hogy a dubaji Palm Jumeirah szigeten található Fairmont Hotel luxusszálloda épületét iráni "öngyilkos drón" találhatta el, ezt a hírt nem erősítették meg.

Előzmények

Az incidens közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy nagyszabású hadműveletek zajlanak. A katonai csapások a genfi tárgyalások egyhetes, eredménytelen szakaszát követően indultak meg. Több kormány is felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Iránt, Izraelt és a környező térséget.

Az Egyesült Arab Emírségek polgári légiközlekedési hatósága óvintézkedésként lezárta az ország légterét, és hasonló lépést tett Irán, Irak, Izrael, Kuvait, Katar, valamint Bahrein is. A Flightradar24 adatai szerint a katari és bahreini légtérben sem közlekedtek járatok, a nyugati légitársaságok pedig elkezdték elkerülni az iráni és iraki légteret.

A jelentős közel-keleti tranzitcsomópontokon – Dubajban, Abu-Dzabiban és Tel-Avivban – február 28-án, szombaton teljesen leállt a forgalom. Az Emirates a földön tartotta gépeit, az Etihad Airways járattörléseket jelentett be, a Qatar Airways pedig felfüggesztette dohai járatait. A Lufthansa február 28-án és március 1-jén szüneteltette dubaji járatait, Tel-Avivba, Bejrútba és Ománba pedig legalább március 7-ig nem indít gépeket. A Virgin Atlantic, a Norwegian és az Air India szintén felfüggesztette a térségbe tartó járatait.

Az átirányított, a teheráni repüléstájékoztató körzetet elkerülő járatokon 30-90 perces késésekkel kell számolni. A légitársaságok visszatérítést és rugalmas átfoglalási lehetőségeket kínálnak az érintett utasoknak.