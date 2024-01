Sokat kaszálhat, aki most jól taktikázik a pénzével: ezek lehetnek 2024 legtutibb befektetései

Az idei év legjobb befektetéseit illetően a legfontosabb kérdés az, hogy kell-e egy újabb inflációs hullámmal számolnunk az Egyesült Államokban és Európában – többek között ez derült ki a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb, 2024 legjobb befektetéseiről szóló részből.

„Én mindenképpen azt nézném meg, hogy az inflációs folyamatok hogyan alakulnak tavasszal, amikor látni fogjuk a béremelés hatásait, hogy milyen átárazások történtek a boltokban. Magyarországon szerintem ez egy nagyon fontos kérdés” – jelentette ki Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Zrt., Citadella Származtatott Befektetési Alap portfoliokezelője a CashTag legfrissebb részében. A szakember hozzátette, emellett fontos az is, hogy általában véve mi történik majd Kínával, az ottani ingatlanpiacnak mi lesz a sorsa.

Érdemes megtartani az állampapírokat?

Az elmúlt években rendre előtérbe kerültek a befektetések szintjén a különböző állampapírok, nem véletlen, hogy rengetegen vásároltak maguknak például Prémium Magyar Állampapírt. Nem mindegy azonban, hogy a befektetők mit kezdenek ezekkel 2024-ben, érdemes lesz-e eladniuk őket, vagy esetleg a szép kamat reményében célszerűbb lehet-e megtartani őket, révén, hogy az inflációkövető papírok csak most érnek be igazán. Nos, Árgyelán Ágnes, a Portfolio elemzője szerint mindenkiéppen érdemes kivárni az állampapírok eladásával, főleg akkor, ha azokat valaki az elmúlt években vásárolta. Hiszen valóban csak most lesznek igazán magasak a kamatok.

A Prémium Állampapír úgy működik, hogy van egy kamatbázis és egy kamatprémium. Előbbi mértékét a legtöbb sorozat esetében mindig az előző év átlagos inflációja adja, míg a kamatprémium értéke attól függ, hogy éppen milyen sorozatot vásároltunk. Most úgy néz ki, hogy az idei évben a Prémium Magyar Állampapírok kamatbázisa 14,5 százalék lesz, és erre jön majd rá egy prémium, ami pedig a papír fajtájától függ majd. A legnépszerűbb konstrukciók esetében mindez nagyjából 14,75 százalékos kamatot jelent majd

– számszerűsítette az elemző azt, hogy miért éri meg megtartani a papírokat.

Az állampapírok kapcsán elmondta véleményét Bence Balázs, a Portfolio befektetési szolgáltatásainak igazgatója is. Szerinte alapvetően, ha valakinek mondjuk 5 éven belül biztosan szüksége van a pénzére, mert ingatlant akar venni vagy világkörüli útra készül, akkor számára mindenképpen az állampapír a legjobb választás, mint ahogyan azoknak is érdemes ebben gondolkodniuk, akik nem bírják elviselni, hogy megtakarításaik értéke ingadozik. „Aki azonban hosszabb távban gondolkodik, azaz 15-20 évre tekint előre, annak a részvénypiaci befektetések jelentik a legjobb megoldást, hiszen azok rendre péppé veri hozam tekintetében az állampapír piacot” – hívta fel a figyelmet a szakember.

2024 kulcsa a kamatvágás

Fontos kérdés, hogy mi a helyzet azokkal, akik a forint mellett mondjuk euróban vagy dollárban tartják a pénzüket, ők mire számíthatnak az idei évben? Ezzel kapcsolatban Zsiday Viktor elmondta, sokak azon a véleményen vannak, hogy soft landing (lassú visszaesés) várható, vagyis hogy az infláció beesik, a jegybankok pedig elkezdenek kamatot vágni.

Nekem ezzel van egy problémám: ha a gazdaság belassul, de valójában nem lesz nagy probléma a növekedéssel, akkor elég magasan lesznek még a bérnövekedési ütemek, tehát szűk lesz a munkaerőpiac. Azaz nekem nem jön össze az a világkép, amit most beárazva látok, mert ha a gazdaság talpon marad, akkor a munkaerőpiac is viszonylag szűk lesz, és ha a munkaerőpiac szűk, akkor bérnövekedési nyomás következik be. Ha pedig 4-5 százalékkal nőnek a bérek a fejlett világban, akkor biztosan nem 2 százalékos lesz az infláció mértéke

– magyarázta.

Márpedig ez a tendencia a magyar állampapírok piacára is komoly hatással lehet. „Van ugyanis egy újabb állampapír, a Fix Magyar Állampapír, ami három évre ad évi 7 százalékos kamatot. Tehát itt már lehet egy olyan gondolkodás, hogy ha az infláció magasan ragad, akkor jobban megérheti a Prémium Magyar Állampapírt választani” – mondta Árgyelán Ágnes, hozzátéve: abban az esetben viszont, ha az infláció alacsony szintre csökken, akkor a Fix Magyar Állampapír egy jó választás lehet, mondjuk 2 éves időtávra.

Az infláció alakulása ugyanakkor csaknem kiszámíthatatlan, legalábbis a Zsiday Viktor által közöltek alapján. A szakember szerint ugyanis a fogyasztói árak emelkedése kapcsán a tavalyi évben inkább pesszimizmus uralkodott, de most az optimizmust tapasztalja, hiszen sokan úgy gondolják, hogy sikerült megoldani az inflációs problémát.

Ugyanakkor ez egyáltalán nem biztos, szerintem, ami most le van árazva a piacokon az túl szép

– jelentette ki, majd vázolta azt a helyzetet is, ha a jegybankok a várakozásokkal ellentétben mégsem vágnak majd kamatokat. Véleménye szerint ez a tőzsdéknek okozna óriási problémát, amiknek alapvetően alacsony és csökkenő kamatszintre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően működjön a részvénypiacuk. Ellenkező esetben komoly probléma léphet fel.

Érdekes kérdés, hogy mi történik akkor, ha a kamatcsökkentési ciklus folytatódik, az komoly árfelhajtó hatást jelenthet-e a hazai és a nemzetközi vállalati kötvényekre, netán előfordulhat-e az, hogy a kötvénypiac túlszárnyalja a részvénypiacokat? Ezzel kapcsolatban Bence Balázs kifejtette, gyakorlatilag minden nagyobb tőzsdei vállalatnak van vállalati kötvénye, ami a tőkéhez jutásuk egyik formáját jelenti.

Ami a vállalati- és az államkötvények közti különbséget jelenti, hogy előbbit megvásárolva egy cégnek, míg az államkötvényt megvéve az államnak adunk kölcsön. Ugyanakkor ha az adott vállalat becsődöl, akkor jó eséllyel a pénzünknek is annyi. Tehát egy jó vállalati kötvényt megtalálni majdnem akkora meló, mint egy egyedi részvényt

– jelentette ki. Szerinte egyébként a vállalati kötvények világa egy kisbefektető számára kevésbé megfelelő.

Ömlik a pénz az aranyba

Az arany népszerű befektetésnek számít a lakosság körében, és 2020 óta a központi bankok is tonnaszámra vásárolják, ám ez nem egy kamatfizető eszköz. Nem mindegy azonban, hogy miként hatnak majd az árára a szakemberek által vázolt gazdasági irányok, például a kamatpálya alakulása. „Én 3-5 éves távon kifejezetten optimista vagyok arannyal kapcsolatban, mert egyfajta változást látok, különösen az orosz ukrán háború óta, amikor kiderült, hogy ha valakinek van dollárja vagy eurója, akkor azt le lehet foglalni az arannyal. Amit egyébként nem csak a kínai, hanem más jegybankok is vesznek, így egy nagy relokáció zajlik jelenleg, amiből ki tud alakulni egy nagy arany áremelkedés” – mondta Zsiday Viktor. Hozzátette, ennek azonban lenne egy gátja, mégpedig az, ha felmennének a kamatok. Akkor ugyanis nagyon drága lenne aranyat tartani.

Minden normális befektetőnek, aki hosszútávon gondolkozik, meg kell merítkeznie a részvénypiacban, hogyha reálhozamot infláció feletti hozamot szeretne. Nagyon sok embernek sikerült vagyont építenie tőzsdei befektetések segítségével, de olyat hogy valaki állampapír befektetésekkel tette volna meg ugyanezt, olyat még nem hallottam

– szögezte le Bence Balázs. A szakember ezután felsorolta a 2024-es év legjobb potenciális befektetési lehetőségeit is. Kiemelte az energiaszektort, az olajat és az olajvállalatokat, melyek ugyan sokak számára jelentenek „nem szeretem szektort”, ám szerinte a politikai bizonytalanságok, a lokális feszültségek a kőolaj árfolyamának emelkedését eredményezhetik. Mint ahogyan alapvetően optimista a Bitcoint illetően is, szerinte a kriptodevizának 2024-ben is jó éve lehet. „Április környékén megjön a várva várt felezés, másrészt a Bitcoin-ETF meg fogja kapni az engedélyt az amerikai tőzsdefelügyelettől, ami azt eredményezheti, hogy amíg a Bitcoin jelenleg még elég egzotikusnak számít, addig év végére egy teljesen sztenderd befektetési termékké válik” – vázolta a szakember.

Végül további jó lehetőség lehet a nem annyira új, de konstrukciójában újszerű Bónusz Magyar Állampapír. Árgyelán Ágnes szerint ez abban ad újdonságot a Bónusz Magyar Állampapírhoz képest, hogy

nem 3, hanem 5 éves futamidejű papír

a kamat prémium is más, a kamatbázist nem az infláció, hanem a diszkont kincstárjegyek hozamának átlagolása adja

az első 3 évben 1,5 százalékos, az utolsó 2 évben 2,5 százalékos kamatprémiumot kínál.

S hogy hogyan érdemes összeállítani egy portfoliót idén? Bence Balázs a CashTag videójának végén erre konkrét választ adott:

Induljunk ki egy 2024 januárjában elindított portfólióból, és 5-10 évvel gondolkozzunk előre. Tennék bele 20 százalék állampapírt, amihez bármikor hozzáférek, ha sürgősen kell pénz. Lenne benne 5 százalék Bitcoin, 35 százalék feltörekvő piaci indexet követő ETF, tennék bele 20 százaléknyi amerikai SMP-500 tőzsdeindexet követő ETF-et, a hiányzó 20 százalékból pedig egy általános európai indexet vásárolnék.