Nagy bukás lehet a magyarok ősi slágerbefektetése: kétszer gondold meg, most ide rakod-e a pénzed

Az arany árfolyama minden eddiginél magasabb szinten jár, az elmúlt napokban többször is megdöntötte az addigi történelmi csúcsát, és egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a nyárhoz közeledve tovább emelkedik majd. A Pénzcentrumnak nyilatkozó elemzők ugyanakkor korrekcióra számítanak, ám hogy ez mikor következik majd be, azt nem tudták megmondani. Egy biztos: az Equilor, az ING és a Hold Alapkezelő szakemberei szerint nem most érdemes komoly vagyonokat önteni az aranyba.

Nagyot robbant a hír pénteken, hogy az arany árfolyama történelmi csúcsot döntött. A befektetési eszköz akkori sikere azonban már a múlté, az árfolyam ugyanis a hétvégén bár megragadt a 2330,16 dolláros szint közelében, de hétfő hajnalban új erőre kapott és több mint 17 dollárt emelkedve újabb árfolyamrekordot állított fel. A mindenkori csúcs ezzel már 2348,15 dollárt jelent.

Az arany árfolyamának száguldása kapcsán bárkiben felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi okozhatja az árfolyammozgást, mi állhat a hirtelen értéknövekedés hátterében. Emellett azt is érdemes tisztázni, hogy a jelenlegi helyzet azt jelenti-e, hogy érdemes egész vagyonokat aranyba önteni. A Pénzcentrum többek között ezeknek járt utána.

A jegybankok pörgetik az arany árát

Az arany árfolyamát jellemzően két fő tényező befolyásolja: egyrészt a menekülőeszköz státusz, másrészt a Fed monetáris politikája. Az elmúlt években a geopolitikai konfliktusok több fronton is fellángoltak, amely a befektetők számára megnöveli az arany vonzerejét. Ráadásul számos jegybank – a kínai kiemelkedő mértékben – kezdte el növelni az aranytartalékait, ami szintén támogatja az árfolyamemelkedést

– vázolta az arany árfolyamának mozgatórugóiként megjelenő eseményeket Virovácz Péter. Az ING makrogazdasági elemzője a Pénzcentrum megkeresésére kifejtette: a piaci szereplők várakozásai a június irányába mutatnak, ekkor vághat először kamatot először a Fed. Ha pedig beindul az amerikai kamatvágási ciklus, akkor a dollárkamatok alacsonyabbak lesznek, így a zöldhasú is valamelyest veszíthet vonzerejéből. „Így tehát azok a befektetők, akik mondjuk euróval rendelkeznek, több dollárt kaphatnak egységnyi euróért és a több dollárból végső soron több aranyat is vásárolhatnak. Lényegében ez a fő hatásmechanizmus, amely visszahat az arany árfolyamára egy dollárgyengülés következtében” – közölte a szakember.

A fentiekkel nagyjából egyértett a lapunk által megkérdezett Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője is. A fentieket kiegészítette ugyanakkor azzal, hogy az arany árfolyama február végén-március elején tört ki a korábbi árfolyamsávból, és két hullámban – jelenleg a második végén lehetünk – a 2050 dolláros unciánkénti szintről 2300 dollárig emelkedett.

Az elmúlt félévben viszont szerinte nem csak az arany, hanem szinte minden eszköztípus (pl.: kötvények, részvények, nyersanyagok, kriptodevizák) ára is emelkedett.

Tovább emelkedhet az árfolyam, ám a szárnyalás nem tart örökké

A kérdés csak az, hogy a jelenlegi árfolyamszint meddig marad majd a jelenlegi tartományban, számítani kell-e esetleg valamilyen szintű korrekcióra. Nos, abban hogy az arany ára nem marad a jelenlegi ársávban, abban a lapunknak nyilatkozó elemzők egyaránt egyetértettek.

Varga Zoltán szerint rövidtávon jó esélye van egy negatív korrekciónak, mely a 2200 dolláros, de akár a 2100 dolláros szintig is visszahúzhatja az árfolyamot. Az arany esetleges értékcsökkenése ellenére azonban a középtávú kilátások több ok miatt is pozitívnak látszanak Varga Zoltán szerint. Ezeket részletezve az elemző elmondta, az Egyesült Államokban sikerült a 3 százalékos szint közelébe szorítani az inflációt, mely bár még mindig a Fed célszintje felett van, de már kezelhetőnek tűnik.

Az arany árfolyama és az amerikai infláció között márpedig historikusan negatív korreláció áll fenn. Mivel a magasabb inflációs környezetben általában magasabbak a kamatok, ez megnöveli az arany tartásának alternatív költségét, mivel az arany esetében nem kamatozó termékről beszélünk. A kamatvárakozások, majd a kamatok fokozatos csökkenésével ez a költség egyre alacsonyabb lesz, mely szintén növelheti az arany vonzerejét a befektetők szemében

– közölte Varga Zoltán.

Szintén negatív korrekcióra számít a befektetési eszköz árfolyama kapcsán az ING elemzője is, aki ugyanakkor azt nem tudta megmondani pontosan, hogy az mikor következik majd be. Virovácz Péter elmondta, amennyiben a vártnál magasabb inflációs adatok, vagy a vártnál erősebb munkaerőpiaci adatok érkeznek, úgy a piaci szereplők átértékelhetik a kamatvárakozásaikat, így későbbre tolódhat a kamatvágási ciklus kezdete.

„Ez pedig pozitívan érintheti a dollár árfolyamát, így pedig negatív hatással lehet az arany árfolyamára” – figyelmeztetett a szakember, hozzátéve ugyanakkor azt, hogy ha nem érkezik meglepetés a makro adatok terén és egyre közelebb kerülünk a júniusi kamatvágáshoz, úgy az arany árfolyama akár még a jelenlegi szinteknél is feljebb mehet.

Nem érdemes minden vagyonunkat aranyba önteni

Tehát akkor még most érdemes beszállnia annak, aki befektetné a vagyonát? – tehetik most fel sokan ezt a kérdést maguknak.

A magánvéleményem szerint rövidtávon az arany kicsit túlhúzottnak tűnik. Lehet benne egy mini korrekció, ám hosszabb időtávot tekintve tartósan erős maradhat

– közölte a Pénzcentrum megkeresésére Tuli Péter. A Hold Alapkezelő Intézményi üzletág igazgatója az eszközt jó befektetésnek gondolja, a cég ezért bizonyos alapokban – ahol ezt megteheti –, azaz a tipikusan abszolút hozamú befektetési politikát követő portfóliókban tart is arany befektetést (kitettséget), aminek arányát az elmúlt hónapokban, években némileg magasabb százalékon is tartják. Hiszen az arany jó diverzifikációs eszköz, az árfolyama nem mozog együtt más eszközökével, így adott esetben akár kockázatot is csökkenthet. A szakember hozzátette, abszolút hozamos alapokon, ETF-ken (tőzsdén forgalomba kerülő alap) keresztül kisebb-közepes súllyal tartható a portfólióban arany, főleg hosszabb, akár több éves időtávon.

Ő ugyanakkor saját bevallása szerint nem feltétlenül vásárolna aranyat, mivel az nem kamatozik, nem termel pénzt, a fizikai aranynak pedig magas a biztonságos tárolási költsége.

A teljes portfolió kis részét érdemes aranyban tartani, vagy fizikai formában, vagy tőkeáttétel nélküli ETC (exchange traded commodity), azaz tőzsdén kereskedett árupiaci termékben Varga Zoltán szerint is. Az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője ugyanakkor óva int minden befektetőt attól, hogy a jelenlegi árszinten vásároljon aranyat, ahhoz ugyanis érdemes lehet megvárni a közelgő árfolyamkorrekciót.

Összességében ahhoz, hogy bárkinek tanácsot lehessen adni az aranyba való befektetés kapcsán, fontos ismernünk az adott személy vagyoni helyzetét, kockázatvállalási hajlandóságát, a megtakarítási és befektetési céljait, valamint azt az időhorizontot, amelyen profitot szeretne realizálni. Illetve azt is tudnunk kell, hogy mennyire szereti aktívan kezelni a portfolióját. Mindezen ismeretek hiányában csak általánosságokat tudunk mondani.

Egy asztal is akkor a legstabilabb, amikor négy lábon áll. Igaz ez a befektetési portfoliókra is. Vagyis minél több piacon, minél több eszközben vagyunk jelen, annál inkább védettebbek vagyunk a pénzügyi kockázattal szemben. Ezt hívják úgy, hogy diverzifikáció

– hívta fel a figyelmet Virovácz Péter, aki szerint az aranyba való befektetés egyéni elbírálás kérdése. Általánosságban ugyanakkor szerinte az arany inkább biztonsági tartalékként szolgáló, hosszú távú befektetési formának tekinthető, és mint ilyet, a vagyonnak inkább a kisebb részét érdemes ebben tartani.

Ezek lehetnek 2024 legtutibb befektetései

Az idei év legjobb befektetéseivel az elmúlt hónapokban több cikkben is foglalkoztunk már, de a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag is sorra vette, hogy melyek lesznek 2024 legjobb befektetései. Ebben elhangzott, az arany népszerű befektetésnek számít a lakosság körében, és 2020 óta a központi bankok is tonnaszámra vásárolják, ám ez nem egy kamatfizető eszköz.

„Én 3-5 éves távon kifejezetten optimista vagyok az arannyal kapcsolatban, mert egyfajta változást látok, különösen az orosz ukrán háború óta, amikor kiderült, hogy ha valakinek van dollárja vagy eurója, akkor azt le lehet foglalni az arannyal. Amit egyébként nem csak a kínai, hanem más jegybankok is vesznek, így egy nagy relokáció zajlik jelenleg, amiből ki tud alakulni egy nagy arany áremelkedés” – mondta a vonatkozó részben Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Zrt., Citadella Származtatott Befektetési Alap portfoliokezelője. Hozzátette, ennek azonban lenne egy gátja, mégpedig az, ha felmennének a kamatok. Akkor ugyanis nagyon drága lenne aranyat tartani.