Óriási hadi fejlesztésekbe kezdhet Európa: lényegében zöld az út a védelmi unió előtt

Az Európai Unió védelmi politikájának megerősítése került előtérbe a legutóbbi uniós csúcstalálkozón. Az állam- és kormányfők egyetértettek abban, hogy fokozni kell az együttműködést a védelem terén, különös tekintettel a légi és rakétavédelemre, a lőszergyártásra, valamint a katonai mobilitásra - írja a Telex.

António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a védelmi ipar fejlesztése kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Kiemelte, hogy ez nemcsak a biztonságot erősíti, de a versenyképességet is javítja és új munkahelyeket teremt. A védelmi kiadások már jelentős növekedést mutattak az elmúlt években, és a tervek szerint ez a tendencia folytatódni fog.

Az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy a védelempolitika kiemelt szerepet kap majd a 2028-tól induló költségvetési ciklusban. Costa utalt arra, hogy az Európai Befektetési Bank bevonása és a költségvetési szabályok rugalmasabb kezelése is segítheti a védelmi kiadások növelését. Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott megbeszélésén megerősítették, hogy az erősebb uniós védelempolitika a transzatlanti szövetséget is erősíti. Costa kijelentette: "Az Egyesült Államok a barátunk, a szövetségesünk és a partnerünk", hangsúlyozva, hogy az esetleges nézetkülönbségek ellenére is fenntartják a szoros együttműködést.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kiemelte a találkozó időszerűségét és tartalmasságát. Hangsúlyozta, hogy az EU felkészült a "robusztus, de konstruktív párbeszédre" az Egyesült Államokkal, különösen a kereskedelmi kérdésekben. Von der Leyen szerint a védelmi iparba történő befektetések növelése elengedhetetlen, és ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánnak használni.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a találkozót rendkívül gyümölcsözőnek nevezte. Kiemelte a Görögországgal közösen indított projektet a keleti határ légvédelmének megerősítésére, és hangsúlyozta az uniós tagállamok közötti egységet.

A találkozón külön figyelmet szenteltek Dánia területi integritásának kérdésére, reagálva a Grönlanddal kapcsolatos nemzetközi feszültségekre. Az uniós vezetők egyöntetűen kiálltak amellett, hogy egy tagállam területi egysége sérthetetlen, és közösen megvédendő érték.