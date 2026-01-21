Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak

Norvégiában több ezren kaptak hétfőn a hadseregtől levelet, amely szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat - írta az MTI, amit a sajtó nagyrésze is átvett. Mit jelent azonban valójában ez a levél? Tényleg háborúra készülnek a norvégok? Miért éppen most küldték ki ezt a levelet? Ezt tekintjük most át, illetve az is érdekes lehet, hogy nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.

Elvileg a norvég hatóság már több mint 13 500 levelet kiküldött a lakosságnak, melyben az áll: háború esetén a levélben megnevezett, a címzett birtokában lévő konkrét vagyontárgy lefoglalható. Ezek a lefoglalható javak lehetnek például ingatlanok, járművek, munkagépek, hajók, amelyek bevethetők az ország védelme érdekében. Tehát nem arról van szó, hogy minden norvégnak arra kéne készülnie, hogy ha háború tör ki, elviszi a hadsereg az autóját, vagy lefoglalja otthonát.

A tájékoztatás szerint a levél csak tájékoztat és az érintett lakosoknak semmilyen teendője nincs, amíg háborús helyzet nem áll fenn. Az értesítés érvényességi ideje egy év. A jelenleg kiküldött értesítők nagyrésze nem is jelenthet újdonságot az érintett norvég lakosoknak, hiszen már a korábbi években is megkapták azt: minden évben újraküldi a hatóság a tájékoztatást azoknak, akiket valójában érint.

Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke a MTI tudósítása szerint leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag. "Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és - legrosszabb esetben - a háborúra is" - jelentette ki. Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget és "csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén".

Mi áll pontosan a levélben és miért most küldték ki azt?

Az ukrajnai háború kitörése óta van készültség Norvégiában, ami nem meglepő, hiszen a magát a NATO "szemének és fülének" tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal. A most kiküldött levél valójában egy formai tájékoztató és nem az első ilyen: korábban is küldtek ki a hatóságok ilyen levelet az érintetteknek. Mivel az értesítés egy évre szól, minden évben újra kiküldik a leveleket, feltehetően addig, amíg el nem múlik a háborús fenyegetettség.

A levelet a Forsvaret, a norvég hadsereg küldte Forberedt rekvisisjon tárggyal, ami egy előzetes igénybejelentést takar arra az esetre, ha háború törne ki. Egy ilyen levél lehet váratlan, meglepő, vagy akár rémisztő is, ezért Norvégiában sokan próbáltak online informálódni, mit is jelent az értesítés. A norvég hatóságok viszont mindenkit megnyugtattak: a levél egy formalitás, arról értesít, mi történhet a legrosszabb esetben. Amíg nincs az országban háború, nem kell foglalkozni vele. Ráadásul nem is érinti a teljes lakosságot, csak nagyon kevés embert, aki valamilyen háborús célokra felhasználható javakkal rendelkezik.

Miért most? Az értesítőket egyrészt évente kiküldik, most válhatott esedékessé az ismételt kiküldés. Viszont az is tudható, hogy az értesítő levelek száma emelkedett: amíg 2022-ben körülbelül 4000 levelet küldött a norvég hatóság, idén már nagyjából 13 500 értesítő ment ki - írja a norvég The Local. Ez a lépés elvileg javítja az ország és lakosság felkészültségét.

Az is közrejátszhat, hogy a hatósági nyilvántartása ezekről a járművekről, ingatlanokról, része Norvégia "Totális Védelem" elnevezésű koncepciójának. A 2026-os évben pedig a kormány nagy hangsúlyt helyet a felkészülésre: a Totalforsvarsåret - vagyis a Totális Védelem Éve - az idei év Norvégiában. A cél nemcsak a háborúra való felkészülés lakossági szeinten is, hanem hogy más fenyegetések, válságok, infrastrukturális szabotázs esetére is fel legyen mindenki készülve.

Mit jelent egy ilyen előzetes bejelentés a javak lefoglalására? Az értéktárgyak, ingatlanok tényleges lefoglalása, rekvirálása és az értesítőben foglalt tájékoztatás között az a különbség, mint amikor a hétköznapi életben intézünk foglalásokat. Ez egy igénybejelentés, a szándék jelzése egy tranzakcióra, melynek jelentősége inkább adminisztratív, informatív. Ezzel jelzi a hadsereg, hogy az érintettek birtokában léső javakat feltették egy listára, amely a háború esetén védelmi szempontból hasznos értékeket foglalja magában.

Mit jelent az igénybejelentés és a tényleges lefoglalás? A tényleges rekvirálás (rekvisisjon) csak akkor történik meg, ha Norvégia háborúban áll és szükség lesz a járműre, ingatlanra, vagy ha a királyi tanács úgy dönt, hogy szükség van rá. Az érintettek továbbra is teljes birtokában vannak vagyontárgyaiknak és ingatlanoknak, szabadon eladhatják őket. Az eladásról szökséges lehet értesíteni a hatóságokat munkaeszközök vagy ingatlanok esetében, autók esetében nem feltétlenül. Viszont hogy erre szükség van, vagy sem, mindenkinek a konrét vagyontárgyra vonatkozóan szerepel a neki szóló levélben.

Előfordulhat, hogy valaki olyan telket, járművet, más értéket vásárol, amiről korábbi tulajdonosa ilyen értesítő levelet kapott. Ilyen esetben feltehetően a hatóság értesíti majd, ha szükséges, és igényük továbbra is fennáll.

Mit érdemes még tudni a norvég eljárásról? A döntés ellen a The Local információi szerint nem lehet fellebezni, vagy mentességet kérni. Amennyiben valóban a javak lefoglalására kerülne sor, arról a rádióban, tévében, online hírekben és SMS-ekben is értesítik az értintetteket. Amennyiben katonai gyakorlatokat hajtanának végre valakinek az ingatlanán, akkor arról kaphat értesítéseket, hogy földjét katonai kiképzésre használják. Ebben az esetben az értesítés tartalmazni fogja a pontos dátumokat és a további tudnivalókat. Akinek még több információra lenne szüksége, az a norvég hadsereg honlapján tájékozódhat.

72 órás csomag, felkészülés a válságra Európában

A levél, amely kapcsán most a figyelem ismét a háborús felkészülésre terelődött, nem az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne. Ahogy más országokban, Norvégiában is javasolják a lakosságnak a felkészülést egy esetleges válsághelyzetre. Az Európai Bizottság javaslatára a korábbi években több ország vezetett be intézkedéseket, küldött ki különféle értesítő leveleket, hogy felkészítse a lakosságot a válsághelyzetek kezelésére.

A 72 órára elengedendő élelmiszert, vizet és hasznos cikkeket tartalmazó csomag nem feltétlenül csak háború kitörése esetén lehet hasznos: természeti katasztrófák, black out, vagy akár egy újabb világjárvány kitörése esetén is elkerülhető általa a pánikvásárlás, vagy felkészületlenségből adódó problémák.

Totalforsvarsåret 2026: mit jelent a Totális Védelem Éve?

Az ennek a témának dedikált norvég honlap azt írja, hogy Európát a növekvő bizonytalanság, háborús fenyegetettség jellemzi: Oroszország ukrajnai inváziója miatt Norvégia jelenleg a második világháború óta legsúlyosabb biztonságpolitikai helyzetben van. Bár Norvégiában nincs közvetlen háborús veszély, a kormány úgy döntött, hogy jobban fel kell készülnie a lakosságnak is a válságokra, és a legrosszabb esetben a háborúra. Ez az év célja, ezért nyilvánították 2026-ot a Teljes Védelem Évének.

Az egyik üzenet, amit át akarnak adni, hogy vészterhes időkben össze kell fogni: a hadseregnek, a hatóságoknak, az önkénteseknek, vállalkozóknak, a teljes lakosságnak, együtt kell működnie, hogy a mindennapi válságokat, vagy akár a legsúlyosabb eseményeket is jól kezeljék. rról szól, hogy összefogjunk egy viharosabb időszakban. Amikor a Védelmi Erők, a polgári hatóságok, a vállalkozások, az önkéntesek és a lakosság egy irányba húz, Norvégia jobban felkészült lesz mind a mindennapi válságok, mind a legsúlyosabb forgatókönyvek kezelésére.

Azt is hangsúlyozzák, hogy ugyan a fegyveres erők elsődleges felelőssége az ország védelme a fenyegetésekkel és támadásokkal szemben, Norvégiát nem lehet pusztán katonai erőkkel megvédeni. A modern védelem teljes mértékben a jól működő civil társadalomtól függ és a teljes védelmet a fegyveres erők és a civil társadalom együttműködése jelenti békében, válsághelyzetben és háborúban is - írja a honlap. A társadalom összes erőforrásának – katonai és civil – összehangolt felhasználása elengedhetetlen a biztonság és szabadság biztosításához.

Arra is kitérnek, hogy ahhoz, hogy a hadsereg el tudja látni a feladatát, az országnak működőképesnek kell maradnia: az infrastruktúrának, szolgáltatásoknak, energiarllátásnak, egészségügyi rendszernek, kommunikációs hálózatnak, stb. mind működnie kell, ez pedig csak úgy érhető el, hogyha mindenki végzi a saját feladatait. Az önkormányzatoknak és civileknek nagy szerepe van abban, hogy a lakosság ellenállóbb tudjon lenni helyben is egy válság idején. "Egy ellenálló társadalom erősebbé teszi a fegyveres erőket – és biztonságosabbá Norvégiát" - írják.

A 2026-os évben több katonai és lakossági gyakorlatot is végrehajtanak. A gyakorlatok a lakosságot is felkészítik rá, hogyan viselkedjenek, cselekedjenek válság esetén, javítja a felkészültésget. Norvégia 6 nagyszabású gyakolatot már meg is hirdetett - a kisebb gyakorlatokon túl -, melyből kettőt már márciusban megtartanak.

Hangsúlyozzák: a Teljes Védelem minden állampolgár védelméről szól, ugyanakkor a hatóságok elvárják mindenkitől, aki csak tud, hogy felkészült legyen. Azt ajánlják, hogy legalább egy hétre legyen elegendő tartaléka, máködjön együtt a családjával, szomszédokkal, helyi közösségekkel és tudatossággal kezelje az információkat, mindig a megfelelő forrásból téjékozódjon, kerülje az álhíreket.