Signpost with Flag of Japan, China, USA, Great Britain and European Union
Világ

Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával

Pénzcentrum
2026. január 19. 11:02

Francis Fukuyama szerint az EU-nak határozottan kell fellépnie Trump vámfenyegetéseivel szemben, és nem szabad engednie a zsarolásnak - tudósít a Financial Times.

Mint arról ma már beszámoltunk, az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul. 

Francis Fukuyama amerikai politikai gondolkodó üdvözölte a lépést, aki ugyancsak hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nem szabad meghátrálnia Donald Trump legújabb vámfenyegetései előtt. A Stanford University kutatója szerint az amerikai elnök által február 1-től kilátásba helyezett 10 százalékos vámok – amelyek júniustól akár 25 százalékra is emelkedhetnek, ha nyolc európai ország nem támogatja Grönland "megszerzését" – az eddigi legagresszívebb amerikai lépést jelentik.

EZ IS ÉRDEKELHET
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre. Véleménye szerint Európának egységes álláspontot kellene képviselnie és demonstrálnia, hogy nem lehet zsarolni.

A politológus értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miért gondolná bármelyik európai, hogy Grönland feladása megnyugtatná Trumpot, hiszen később egyszerűen visszatérne újabb követelésekkel.

Fukuyama szerint Európa tévesen bízik az Egyesült Államok biztonsági garanciáiban, mivel "Trump Amerikája már bebizonyította, hogy nem megbízható szövetséges". Emlékeztetett arra is, hogy Washington gyakorlatilag magára hagyta Ukrajnát, és új nemzetbiztonsági stratégiájában már nem Európát, hanem a nyugati féltekét tekinti elsődleges prioritásnak.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #egyesült államok #ukrajna #vám #világ #donald trump #kereskedelmi háború #geopolitika #védővám #külpolitika #grönland

