Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Francis Fukuyama szerint az EU-nak határozottan kell fellépnie Trump vámfenyegetéseivel szemben, és nem szabad engednie a zsarolásnak - tudósít a Financial Times.
Mint arról ma már beszámoltunk, az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Francis Fukuyama amerikai politikai gondolkodó üdvözölte a lépést, aki ugyancsak hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nem szabad meghátrálnia Donald Trump legújabb vámfenyegetései előtt. A Stanford University kutatója szerint az amerikai elnök által február 1-től kilátásba helyezett 10 százalékos vámok – amelyek júniustól akár 25 százalékra is emelkedhetnek, ha nyolc európai ország nem támogatja Grönland "megszerzését" – az eddigi legagresszívebb amerikai lépést jelentik.
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre. Véleménye szerint Európának egységes álláspontot kellene képviselnie és demonstrálnia, hogy nem lehet zsarolni.
A politológus értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miért gondolná bármelyik európai, hogy Grönland feladása megnyugtatná Trumpot, hiszen később egyszerűen visszatérne újabb követelésekkel.
Fukuyama szerint Európa tévesen bízik az Egyesült Államok biztonsági garanciáiban, mivel "Trump Amerikája már bebizonyította, hogy nem megbízható szövetséges". Emlékeztetett arra is, hogy Washington gyakorlatilag magára hagyta Ukrajnát, és új nemzetbiztonsági stratégiájában már nem Európát, hanem a nyugati féltekét tekinti elsődleges prioritásnak.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.
Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét.
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Soha nem volt még ennyire borús a globális kockázati térkép, nem sok jóra számíthatnak az emberek.
Európai országok csütörtökön kisebb létszámú katonai egységeket vezényeltek Grönlandra.
A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.
Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja.
Jared Kushner és Steve Witkoff új béketervezetet mutathat be Moszkvában, de továbbra sem világos, akarja-e Putyin a megállapodást.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump állítása szerint Teherán leállította a kivégzéseket, miközben amerikai katonai beavatkozás is napirenden volt.
Több európai ország katonákat küld a szigetre, miután Trump nyíltan beszélt Grönland erőszakos megszerzéséről.
"A világ szerint a Nyugatnak vége" - Európa már csak szükséges partnerként tekint Trumpra, alakul az új világrend
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.