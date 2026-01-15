2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Vilnius, Litvánia - 2025. február 25: NATO-zászló leng egy zászlórúdon, mögötte az Európai Unió zászlaja.
Világ

Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni

Pénzcentrum
2026. január 15. 09:44

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón, miközben a Trump-adminisztráció Grönlanddal kapcsolatos tervei újra napirendre kerültek.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nem szokványos módon reflektált a globális kihívásokra egy nemrégiben tartott zárt körű megbeszélésen.

A Politico beszámolója szerint Kallas az Európai Parlament frakcióvezetőivel folytatott egyeztetésen humorosan megjegyezte, hogy

a világ jelenlegi állapota alapján akár "jó pillanat" is lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni.

A főképviselő megjegyzése az újévi jókívánságok után hangzott el, amikor a jelenlévő képviselők arra utaltak, hogy a nemzetközi események tükrében az idei év nem indult különösebben biztatóan. A találkozón részt vevő források a Politicónak elmondták, hogy bár Kallas nem tartozik a rendszeres alkoholfogyasztók közé, a jelenlegi globális helyzet akár indokolhatná is ezt a hozzáállást.

A főképviselő kijelentésével egy időben zajlott Washingtonban egy jelentős diplomáciai találkozó, ahol Grönland és Dánia külügyminiszterei az Egyesült Államok alelnökével, J.D. Vance-szel és Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyaltak. A megbeszélés hátterében Donald Trump korábbi fenyegetései álltak, amelyek szerint az Egyesült Államok meg kívánja szerezni az Északi-sarkvidéki szigetet.
Címlapkép: Getty Images
