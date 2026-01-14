2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
1 2 5 10 100 Különböző dollárbankjegyek egy halomban háttérként. Pénzügyi koncepció
Gazdaság

Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami

Pénzcentrum
2026. január 14. 17:02

Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról - közölte kedden az U.S. Department of the Treasury.

A költségvetési bevételek éves alapon 6,6 százalékkal emelkedtek, 454,415 milliárd dollárról 484,384 milliárd dollárra. Ezen belül kiugróan nőttek a vámbevételek, amelyek több mint négyszeresükre emelkedtek, és 27,9 milliárd dollárt tettek ki a korábbi 6,8 milliárd dollár után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiadási oldal ennél gyorsabban bővült. Az állami kiadások 16,3 százalékkal 629,133 milliárd dollárra nőttek a 2024 decemberében mért 541,146 milliárd dollárról.

Kapcsolódó cikkeink:

A folyó, október 1-jén indult 2026-os költségvetési év első három hónapjában ugyanakkor mérséklődött a hiány. A deficit 15,3 százalékkal 602,38 milliárd dollárra csökkent. A bevételek 13,1 százalékkal 1225 milliárd dollárra emelkedtek, miközben a kiadások 1,9 százalékkal 1827 milliárd dollárra nőttek. Az államadósság után fizetett kamatok összege 15 százalékkal 355 milliárd dollárra emelkedett.

A szeptember 30-án zárult 2025-ös pénzügyi év egészében az amerikai költségvetési hiány 1775 milliárd dollárt tett ki, ami 2,3 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Egyesült Államok költségvetése legutóbb a 2001-es pénzügyi évben zárt többlettel. A legnagyobb hiányt a 2020-as pénzügyi évben regisztrálták, akkor 3100 milliárd dollárra rúgott a deficit.
Címlapkép: Getty Images
#államadósság #költségvetés #gazdaság #vám #donald trump #államháztartás #költségvetési hiány #amerikai egyesült államok #amerika gazdasága #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:44
16:32
16:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 14. 17:05
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 14. 15:32
Benyó Rita a Válasz Online-hoz igazol
Az ismert riporter előző munkahelyét Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nemrég bezáratta.
Holdblog  |  2026. január 14. 09:32
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezue...
Bankmonitor  |  2026. január 13. 12:03
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 202...
MNB Intézet  |  2026. január 13. 09:28
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés i...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
2026. január 14.
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
4 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
2 napja
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
1 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
1 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 16:04
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 14:29
Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a "drága boltban" jobban kijössz a pénzedből
Agrárszektor  |  2026. január 14. 16:33
Őrület, mennyibe kerül a krumpli ezeken a piacokon: mégis, mi folyik itt?