Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami

Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról - közölte kedden az U.S. Department of the Treasury.

A költségvetési bevételek éves alapon 6,6 százalékkal emelkedtek, 454,415 milliárd dollárról 484,384 milliárd dollárra. Ezen belül kiugróan nőttek a vámbevételek, amelyek több mint négyszeresükre emelkedtek, és 27,9 milliárd dollárt tettek ki a korábbi 6,8 milliárd dollár után.

A kiadási oldal ennél gyorsabban bővült. Az állami kiadások 16,3 százalékkal 629,133 milliárd dollárra nőttek a 2024 decemberében mért 541,146 milliárd dollárról.

A folyó, október 1-jén indult 2026-os költségvetési év első három hónapjában ugyanakkor mérséklődött a hiány. A deficit 15,3 százalékkal 602,38 milliárd dollárra csökkent. A bevételek 13,1 százalékkal 1225 milliárd dollárra emelkedtek, miközben a kiadások 1,9 százalékkal 1827 milliárd dollárra nőttek. Az államadósság után fizetett kamatok összege 15 százalékkal 355 milliárd dollárra emelkedett.

A szeptember 30-án zárult 2025-ös pénzügyi év egészében az amerikai költségvetési hiány 1775 milliárd dollárt tett ki, ami 2,3 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.

Az Egyesült Államok költségvetése legutóbb a 2001-es pénzügyi évben zárt többlettel. A legnagyobb hiányt a 2020-as pénzügyi évben regisztrálták, akkor 3100 milliárd dollárra rúgott a deficit.