Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami

2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása.
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról - közölte kedden az U.S. Department of the Treasury.
A költségvetési bevételek éves alapon 6,6 százalékkal emelkedtek, 454,415 milliárd dollárról 484,384 milliárd dollárra. Ezen belül kiugróan nőttek a vámbevételek, amelyek több mint négyszeresükre emelkedtek, és 27,9 milliárd dollárt tettek ki a korábbi 6,8 milliárd dollár után.
A kiadási oldal ennél gyorsabban bővült. Az állami kiadások 16,3 százalékkal 629,133 milliárd dollárra nőttek a 2024 decemberében mért 541,146 milliárd dollárról.
A folyó, október 1-jén indult 2026-os költségvetési év első három hónapjában ugyanakkor mérséklődött a hiány. A deficit 15,3 százalékkal 602,38 milliárd dollárra csökkent. A bevételek 13,1 százalékkal 1225 milliárd dollárra emelkedtek, miközben a kiadások 1,9 százalékkal 1827 milliárd dollárra nőttek. Az államadósság után fizetett kamatok összege 15 százalékkal 355 milliárd dollárra emelkedett.
A szeptember 30-án zárult 2025-ös pénzügyi év egészében az amerikai költségvetési hiány 1775 milliárd dollárt tett ki, ami 2,3 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.
Az Egyesült Államok költségvetése legutóbb a 2001-es pénzügyi évben zárt többlettel. A legnagyobb hiányt a 2020-as pénzügyi évben regisztrálták, akkor 3100 milliárd dollárra rúgott a deficit.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.