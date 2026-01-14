2026. január 14. szerda Bódog
-5 °C Budapest
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, az úg
Világ

Itt van Trump újabb agymenése: 72 országnak nem adnak ki több vízumot, Oroszország is köztük van

Pénzcentrum
2026. január 14. 19:38

Trump 75 ország vízumkérelmeit fagyasztja be, miközben Irán ellen katonai csapást fontolgat - írta meg a Daily Mail.

Az amerikai külügyminisztérium szerdán belső utasításban rendelte el 75 ország, köztük Oroszország és Irán vízumkérelmeinek befagyasztását, miközben a kormányzat felülvizsgálja az átvilágítási eljárásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A célországok között szerepel Afganisztán, Brazília, Irak és Szomália is. Az intézkedés január 21-től lép életbe, és határozatlan ideig tart.

Az utasítás szerint a konzuli tisztviselőknek meg kell tagadniuk a vízumot azoktól a kérelmezőktől, akik az Egyesült Államokba való belépésük után várhatóan szociális juttatásokra szorulnának. A döntés során figyelembe kell venniük olyan tényezőket is, mint az egészségi állapot, életkor és angol nyelvtudás.

"A külügyminisztérium a régóta fennálló jogkörét használja, hogy alkalmatlannak nyilvánítsa azokat a potenciális bevándorlókat, akik az amerikai állam terhére lennének és kihasználnák az amerikai nép nagylelkűségét" - nyilatkozta Tommy Piggott minisztériumi szóvivő.

A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly a Daily Mailnek elmondta: "Az elnök joggal lép fel annak érdekében, hogy a külföldiek ne élhessenek vissza az amerikai állampolgároknak szánt szociális támogatási programokkal."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel. Trump az iráni rezsim ellen tiltakozók véres elnyomása miatt fenyegetőzik katonai beavatkozással, miután a jelentések szerint legalább 2500 tüntetőt öltek meg a hatóságok.

Kemény fenyegetést küldött Irán Donald Trumpnak: ha beavatkoztok, lebombázzuk a bázisaitokat.
EZ IS ÉRDEKELHET
Kemény fenyegetést küldött Irán Donald Trumpnak: "ha beavatkoztok, lebombázzuk a bázisaitokat".
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.

Trump a CBS-nek adott interjúban "erőteljes lépéseket" ígért Irán ellen, ha Ali Hamenei ajatollah szerdán kivégzéseket hajtat végre. Értesülések szerint az elnököt a közelmúltban tájékoztatták a lehetőségeiről, beleértve a nem katonai célpontok elleni csapásokat Teheránban.

Az Egyesült Államok elrendelte a régióban lévő légibázisok kiürítését, köztük egy meg nem nevezett katari bázisét is szerda estére. Az Al Udeid, a Közel-Kelet legnagyobb amerikai bázisa, ahol 10.000 katona állomásozik, júniusban iráni támadás célpontja volt, válaszul az amerikai nukleáris létesítmények elleni csapásokra.
#migráció #vízum #világ #usa #donald trump #bevándorlás #irán #külpolitika #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
19:56
19:43
19:38
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
2026. január 14.
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
6 napja
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
1 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
2 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 19:01
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 18:01
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
Agrárszektor  |  2026. január 14. 19:34
Ez ijesztő: nem is gondolnád, milyen állat kóborolt a magyar településen