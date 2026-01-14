Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Itt van Trump újabb agymenése: 72 országnak nem adnak ki több vízumot, Oroszország is köztük van
Trump 75 ország vízumkérelmeit fagyasztja be, miközben Irán ellen katonai csapást fontolgat - írta meg a Daily Mail.
Az amerikai külügyminisztérium szerdán belső utasításban rendelte el 75 ország, köztük Oroszország és Irán vízumkérelmeinek befagyasztását, miközben a kormányzat felülvizsgálja az átvilágítási eljárásokat.
A célországok között szerepel Afganisztán, Brazília, Irak és Szomália is. Az intézkedés január 21-től lép életbe, és határozatlan ideig tart.
Az utasítás szerint a konzuli tisztviselőknek meg kell tagadniuk a vízumot azoktól a kérelmezőktől, akik az Egyesült Államokba való belépésük után várhatóan szociális juttatásokra szorulnának. A döntés során figyelembe kell venniük olyan tényezőket is, mint az egészségi állapot, életkor és angol nyelvtudás.
"A külügyminisztérium a régóta fennálló jogkörét használja, hogy alkalmatlannak nyilvánítsa azokat a potenciális bevándorlókat, akik az amerikai állam terhére lennének és kihasználnák az amerikai nép nagylelkűségét" - nyilatkozta Tommy Piggott minisztériumi szóvivő.
A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly a Daily Mailnek elmondta: "Az elnök joggal lép fel annak érdekében, hogy a külföldiek ne élhessenek vissza az amerikai állampolgároknak szánt szociális támogatási programokkal."
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel. Trump az iráni rezsim ellen tiltakozók véres elnyomása miatt fenyegetőzik katonai beavatkozással, miután a jelentések szerint legalább 2500 tüntetőt öltek meg a hatóságok.
Trump a CBS-nek adott interjúban "erőteljes lépéseket" ígért Irán ellen, ha Ali Hamenei ajatollah szerdán kivégzéseket hajtat végre. Értesülések szerint az elnököt a közelmúltban tájékoztatták a lehetőségeiről, beleértve a nem katonai célpontok elleni csapásokat Teheránban.
Az Egyesült Államok elrendelte a régióban lévő légibázisok kiürítését, köztük egy meg nem nevezett katari bázisét is szerda estére. Az Al Udeid, a Közel-Kelet legnagyobb amerikai bázisa, ahol 10.000 katona állomásozik, júniusban iráni támadás célpontja volt, válaszul az amerikai nukleáris létesítmények elleni csapásokra.
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A Bella 1 nevű olajszállítót korábban Marinera néven ismerték.
A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során.
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.
Az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.
A szöuli bíróságon elhangzott záróbeszédekben az ügyészek a volt államfőt a "lázadás vezetőjének" nevezték.
A helyi beszámolók szerint a karhatalom fegyveresei jelöletlen autókkal és motorokkal, jól védett felszerelésben cirkálnak a településeken,
Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastinterjúban kijelentette, hogy népszavazás esetén támogatná országa Romániával való egyesülését.
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
Két hónapra hívják be a fiatalokat, a horvát védelmi miniszter szerint a szolgálat a „rossz szokásokat” is felszámolhatja.
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
Az viszont nem valószínú, hogy egymás után sok katonai akciót fognak végrehajtani, mert azzal szemben nem annyira toleráns az amerikai közvélemény.
„Készen állunk a háborúra” – megszólalt Trump következő célpontja, komoly figyelmeztetést küldött az ország
Az iráni külügyminiszter szerint felvételeik vannak a tüntetők felfegyverzéséről, és hamarosan vallomásokat is nyilvánosságra hoznak.
Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben
Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres.
Ezzel nem biztos, hogy számolt Donald Trump a venezuelai akció előtt: rossz híreket közölt vele az Exxon Mobil
Az Exxon vezérigazgatója kiemelte, hogy tartós befektetési védelemre és a szénhidrogén-törvény reformjára van szükség.
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.
Rejtélyes projektbe fogott közösen Kína, Irán és Oroszország: itt tűntek fel a hadihajóik, mire készülhetnek?
Trump korábban "Amerika-ellenes" politikával vádolta a BRICS nemzeteket.
Putyin hallgatása stratégiai megfontolásokat is tükrözhet.