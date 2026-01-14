Itt van Trump újabb agymenése: 72 országnak nem adnak ki több vízumot, Oroszország is köztük van

Trump 75 ország vízumkérelmeit fagyasztja be, miközben Irán ellen katonai csapást fontolgat - írta meg a Daily Mail.

Az amerikai külügyminisztérium szerdán belső utasításban rendelte el 75 ország, köztük Oroszország és Irán vízumkérelmeinek befagyasztását, miközben a kormányzat felülvizsgálja az átvilágítási eljárásokat.

A célországok között szerepel Afganisztán, Brazília, Irak és Szomália is. Az intézkedés január 21-től lép életbe, és határozatlan ideig tart.

Az utasítás szerint a konzuli tisztviselőknek meg kell tagadniuk a vízumot azoktól a kérelmezőktől, akik az Egyesült Államokba való belépésük után várhatóan szociális juttatásokra szorulnának. A döntés során figyelembe kell venniük olyan tényezőket is, mint az egészségi állapot, életkor és angol nyelvtudás.

"A külügyminisztérium a régóta fennálló jogkörét használja, hogy alkalmatlannak nyilvánítsa azokat a potenciális bevándorlókat, akik az amerikai állam terhére lennének és kihasználnák az amerikai nép nagylelkűségét" - nyilatkozta Tommy Piggott minisztériumi szóvivő.

A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly a Daily Mailnek elmondta: "Az elnök joggal lép fel annak érdekében, hogy a külföldiek ne élhessenek vissza az amerikai állampolgároknak szánt szociális támogatási programokkal."

A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel. Trump az iráni rezsim ellen tiltakozók véres elnyomása miatt fenyegetőzik katonai beavatkozással, miután a jelentések szerint legalább 2500 tüntetőt öltek meg a hatóságok.

Trump a CBS-nek adott interjúban "erőteljes lépéseket" ígért Irán ellen, ha Ali Hamenei ajatollah szerdán kivégzéseket hajtat végre. Értesülések szerint az elnököt a közelmúltban tájékoztatták a lehetőségeiről, beleértve a nem katonai célpontok elleni csapásokat Teheránban.

Az Egyesült Államok elrendelte a régióban lévő légibázisok kiürítését, köztük egy meg nem nevezett katari bázisét is szerda estére. Az Al Udeid, a Közel-Kelet legnagyobb amerikai bázisa, ahol 10.000 katona állomásozik, júniusban iráni támadás célpontja volt, válaszul az amerikai nukleáris létesítmények elleni csapásokra.